В Южной Корее задержали действующего и бывшего руководителей военной разведки 15.12.2024, 22:52

Они были причастны к введению военного положения в стране.

В Южной Корее задержали действующего и бывшего руководителей военной разведки. Считается, что они были причастны к введению военного положения в стране.

Об этом сообщает Yonhap.

Правоохранители подозревают, что действующий глава военной разведки Мун Сан Хо знал заранее о плане президента Юн Сук Йоля объявить военное положение. Ведь, как пишет издание, через две минуты после объявления войска под его командованием прибыли в офис Национальной избирательной комиссии.

Тем временем экс-руководитель военной разведки Но Сан Вон считается помощником бывшего министра обороны. Издание пишет, что он, вероятно, тоже участвовал в подготовке введения военного положения.

Основная оппозиционная Демократическая партия утверждала, что Но составил военный указ, обнародованный вскоре после заявления Юна, и что бывший командир обсудил с Кимом дальнейшие действия после отмены военного положения.

Согласно положениям о чрезвычайном аресте, у полиции есть 48 часов, чтобы удержать двух мужчин под стражей для допроса. Если полиция решит не обращаться за официальными ордерами в суд или суд откажется их выдать в течение этого срока, полиция должна освободить Мун и Но.

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