The WSJ: Мир находится на грани третьей мировой войны 16.12.2024, 6:00

В мире больше нет конфликтов, которые отделены друг от друга.

Третья мировая война вот-вот начнется или, возможно, даже уже началась, но человечество еще не осознало это. Об этом пишет The Wall Street Journal 13 декабря.

В публикации отмечается, что длящаяся три года полномасштабная война в Украине, несколько конфликтов на Ближнем Востоке, рост напряженности в Восточной Азии и другие конфликты, которые когда-то считались разрозненными, стали первыми шагами к третьей мировой войне.

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский недавно заявил, что наступила эпоха глобальной конфронтации. По его словам, в мире больше нет конфликтов, которые отделены друг от друга и которые можно было бы урегулировать по отдельности.

Как отмечает издание, еще десять лет назад Россия и Китай сотрудничали со США и западными союзниками, чтобы сдержать режимы Ирана и Северной Кореи, и голосовали за введение против них санкций. Однако сегодня РФ, Китай, Иран и КНДР сформировали автократическую ось, которая совместно действует против западного мира, говорится в статье.

Поворотный момент для более тесного партнерства между этими автократиями наступил в 2014 году, когда Запад ответил на первое вторжение России в Украину лишь мягкими санкциями, убедив Путина в слабости демократий, пишет The Wall Street Journal. Связи между четырьмя странами были скреплены вторжением РФ Украину в 2022 году, и эту войну Россия ведет при китайской поддержке и оружии из Северной Кореи и Ирана.

«Соперничество крупных держав ускоряется и разъединяет мир», – сказал Ван Хуэйяо, президент аналитического центра «Центр Китая и глобализации» в Пекине и бывший советник китайского правительства. Он отметил, что мир находится на грани третьей мировой войны. Он упомянул войну в Украине, в секторе Газа, и назвал события в Сирии «еще одной костяшкой домино». Нам нужно быть очень осторожными, чтобы не было еще больше костяшек домино», – сказал он.

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