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Аналитик: Лукашенко стал карманным безумцем Путина

  • 16.12.2024, 6:30
Аналитик: Лукашенко стал карманным безумцем Путина

О главных последствиях зависимости Беларуси от России.

На канале БРЦ аналитик Сергей Чалый прокомментировал заявление госсекретаря Совета безопасности Александра Вольфовича о том, что якобы у правителей Беларуси и России свои «красные кнопки» и свои ядерные чемоданчики.

Чалый обратил внимание, что «в это самое время» Путин вдруг начал говорить о том, что нужно не ядерную доктрину совершенствовать, а «Орешник». По словам правителя РФ, достаточное количество новых современных систем оружия фактически отменяет необходимость применения ядерного оружия.

– Что только на первый взгляд кажется нелогичным, ведь вся доктрина России строится на том, чтобы заставить всех поверить в реальность угрозы применения ядерного оружия.

Но просто зачем изображать безумца из себя, если теперь у тебя есть свой карманный безумец, на самостоятельные решения которого можно списать всю ответственность за возможные последствия, – отметил Чалый.

Аналитик оценил результаты 25 лет существования так называемого «Союзного государства. По его мнению, эта структура – о двух вещах: безопасности и экономике.

– Во внешней политике вместо безопасности получаешь риски вовлечения Беларуси Россией уже даже не в обычную войну, а в ядерную. А экономическая помощь России оборачивается такой зависимостью, что приходится (Лукашенко – прим.) регулярно оправдываться, что нет никакого поглощения и оккупации, – сказал Чалый.

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