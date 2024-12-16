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Кадыров готовится отскочить, когда Россия посыпется

  • Аббас Галлямов
  • 16.12.2024, 7:00
Кадыров готовится отскочить, когда Россия посыпется
Аббас Галлямов

Путин все это понимает.

В Грозном открыли первую в России аптеку с раздельным обслуживанием мужчин и женщин. В ближайшее время там появятся еще 15 учреждений подобного рода. Одновременно Кадыров потребовал ликвидировать в Чечне салоны красоты, которые рекламируют свои услуги с использованием фотографий моделей «в неподобающем для мусульманок виде». А еще начиная с весны власти республики занимаются выявлением случаев «неподобающего поведения» жителей в социальных сетях.

В общем, исламизация Чечни идет полным ходом. Я не знаю, какие мотивы движут Кадыровым в религиозном смысле слова, но помимо собственно религии я вижу здесь и отчетливую политическую составляющую.

Кадыров так часто повторял, что он «пехотинец Путина» и декларировал свою лояльность России, что окажись он перед необходимостью объявить о выходе из состава последней, ему будет трудно это сделать без некоторой потери лица. При этом исключать, что такой шаг потребуется, он не может. Отношения с федеральным центром у него, мягко говоря, непростые и в какой-то момент могут быстро испортиться. Тут лучше быть начеку. Да и вообще надо быть готовым отскочить в момент, когда все посыплется.

В этой части ислам как раз и пригодится. Если озвучить претензии к Кремлю в религиозных терминах, то негатив, связанный с тем, что «он предал Путина, которому клялся в верности», будет снивелирован. Путин Путиным, но все знают, что Кадыров религиозен и религия для него - фактор более значимый, чем все остальные. Короче, Аллах главнее Путина. Лояльность по отношению к первому делает возможной нелояльность по отношению ко второму.

Я думаю, Путин все это понимает. Поэтому и целует Коран в присутствии чеченского лидера. Чтобы тому сложнее было обвинить федералов в «неуважении» к исламу.

Аббас Галлямов, Telegram

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