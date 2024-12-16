«Трамп хочет надавить на Путина через Китай» 16.12.2024, 7:30

Избранный президент США может изменить ход истории одним разговором.

Журналист Иван Яковина считает, что у избранного президента США Дональда Трампа есть все необходимые рычаги влияния на Си Цзиньпина, на которые он при желании может надавить, чтобы Китай перестал оказывать помощь России. Никто не возьмется утверждать, что избранный на второй срок президент США будет это делать, но шанс есть.

Журналист описал, как Трамп может изменить ход мировой истории одним разговором с главой Китая:

«Трамп на своем «празднике жизни» выдвинет товарищу Си Цзиньпину ультиматум: ты пускаешь на американский рынок китайские товары без ограничений, ты снимаешь все ограничения на работу американских компаний в Китае. За одно под эту марку Трамп может сказать, что ты и Россию прекращай поддерживать в войне. Это может быть. Я не гарантирую, что он так скажет, но в принципе сказать может, если у него хорошие отношения будут к этому моменту с Украиной, с Зеленским».

«Трамп скажет: если ты это все выполняешь, тогда я новые пошлины против китайских товаров не буду вводить, а, если ты не согласен, то твоей промышленности капец. Выбирай». Видимо, не один я так думаю и не один я предполагаю, что такого рода разговор вполне возможен. Почему? Потому что агентство Reuters сообщает нам, что китайские власти начали обсуждать возможность ослабления юаня в 2025 году, а собираются они это сделать в ответ на возможное повышение американских торговых пошлин во время второго президентского срока Трампа», — пояснил Яковина.

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