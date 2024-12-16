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ЦАХАЛ нанес мощнейший удар по сирийскому Тартусу, где находится российская база

  • 16.12.2024, 8:03
  • 12,072
ЦАХАЛ нанес мощнейший удар по сирийскому Тартусу, где находится российская база

Это был самый сильный израильский удар с 2012 года.

В ночь с 15 на 16 декабря армия Израиля нанесла несколько ударов по складам ракет и оружия в сирийском портовом городе Тартус.

Об этом сообщает The Jerusalem Post, ссылаясь на сообщения арабских СМИ.

Согласно информации от Сирийской обсерватории по правам человека, это были «самые мощные удары по прибрежному региону Сирии» с начала 2012 года.

Тартус расположен недалеко от границы Ливана и Сирии. Там также находится военно-морская база РФ.

Официально Израиль не комментировал эту информацию.

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