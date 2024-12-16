Forbes: Удар ГУР по базе ОМОНа в Грозном был особенным 16.12.2024, 9:36

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Украинская разведка умеет удивлять.

Для атаки на базу ОМОН в Грозном 15 декабря, вероятно, использовался дальнобойный беспилотник, созданный на базе спортивного самолета украинского производства «Аэропракт» А-22, сообщает Forbes.

По данным издания, удар по базе ОМОН в Грозном стал еще одним случаем применения «Аэропракт» А-22, которые украинская разведка с начала этого года «модифицировало в односторонние ударные беспилотники».

В частности, самолет-дрон может пролететь до 1300 километров. У него есть дополнительный бак топлива, а также системы дистанционного наведения и взрывных нагрузок. Ранее такие самолеты поразили фабрику беспилотников, ракетный исследовательский центр и военно-морскую базу с кораблями.

Кадры, снятые очевидцами в Грозном во время рейда 15 декабря, показали «некоторые новые подробности о самодельном ударном беспилотнике», говорится в публикации.

Так, БПЛА имел непрозрачные заглушки, которые закрывали обычно прозрачное стекло вокруг кабины A-22. Также журналисты считают, что дрон ранее имел регистрационный номер на хвосте. На кадрах за 15 декабря видна краска на месте номера.

«Это может означать, что разведывательное управление ищет подержанные А-22 для своей программы беспилотников, а не берет все планеры непосредственно с киевского завода «Аэропракт»», — пишет Forbes.

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