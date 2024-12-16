Доллар в Беларуси заносит 5 16.12.2024, 8:16

11,200

Курс может вернуться к отметке 3,50.

На прошлой неделе обменный курс белорусского рубля вновь подвергся резким изменениям. В первый день недели 9 декабря курс доллара США подешевел на -0,85% до USD/BYN 3,3775. Затем резко развернулся вверх и к четвергу, 12 декабря, поднялся до USD/BYN 3,4850, добавив +2,80%. Закрытие недели прошло с курсом USD/BYN 3,4755. Чего ждать от валютного рынка в середине декабря? Об этом рассказывает myfin.by.

Болтанка с курсами

Итоговое изменение курса за неделю составило +2,03%, с начала текущего года +9,38%. Объем торгов долларов за неделю остался в среднем диапазоне с $67,495 млн.

Обменный курс российского рубля в это же время менялся в таком же тренде, только с обратным знаком – от максимума недели в понедельник, 9 декабря, к минимуму в четверг, 12 декабря. От RUB/BYN 3,4156 за 100 российских рублей до 3,3486. Закончилась неделя на RUB/BYN 3,3558 за 100 российских рублей. Общее изменение курса за неделю составило -1,20%, с начала текущего года обменный курс российского рубля на белорусском валютном рынке снижается уже на -4,10%. Объем торгов за неделю был выше среднего и всего расторговалось 25 808,860 млн российских рублей. Это составляет примерно $256 млн.

Такие резкие изменения обменного курса всегда представляли проблему для валютного рынка, поскольку затрудняют средне- и долгосрочное планирование, повышают стоимость валютного хеджирования. На белорусский рынок высокая волатильность импортируется с российского рынка, на котором волатильность обусловлена неопределенностью внешних ограничений.

По-прежнему на российский рубль оказывает давление дефицит иностранной валюты, спровоцированный рестрикциями в отношении российских банков, обеспечивающих проводку экспортной выручки. До тех пор, пока сохраняется эта проблема, высокая волатильность будет присутствовать на валютном рынке. Правда, есть мнение, что в течение одной-двух недель могут быть введены исключения в отношении российского Газпромбанка (полноценные санкции в отношении него вступают в силу с 20 декабря), но это на уровне размышлений.

Таким образом, курс доллара на российском рынке с большой долей вероятности останется выше 100 рублей в диапазоне USD/RUB 104,0 – 108,0. На это косвенно указывает снижение объема экспорта товаров в ноябре на -4,0% г/г и снижение сальдо текущего счета с $4,7 млрд в октябре до $3,2 млрд в ноябре. Меньше выручка – дороже доллары на рынке, все банально.

Два главных события предстоящей недели

Безусловным хитом на неделе могут стать два заседания центральных органов – ФРС США в среду, 18 декабря, и Банк России в пятницу, 20 декабря. Есть ожидания, что ФРС может пойти на очередной шаг понижения процентной ставки на -0,25%. Основанием для такого решения может быть последняя статистика рынка рабочей силы в Штатах в начале месяца. В случае понижения ставки валютная пара EUR/USD имеет шанс снизиться до 1,045.

В конце недели, уже после закрытия белорусского рынка в 15:00 мск будет опубликовано решение Совета Директоров Центробанка России по ключевой ставке. Прогноз на повышение ставки на 2,00%, но маловероятно, что это приведет к существенному укреплению российского рубля. Все-таки баланс спроса и предложения пока не в пользу последнего.

С учетом сказанного можно ожидать дальнейшего ослабления курса белорусской валюты на внутреннем рынке по отношению к доллару США и укрепления к российскому рублю. не исключено, что пара USD/BYN вернется выше 3,50, российский рубль при этом снижается к RUB/BYN 3,32 за 100 российских рублей.

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