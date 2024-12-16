закрыть
16 декабря 2024, понедельник, 10:51
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Агония Путина ускоряется

9
  • Виталий Портников
  • 16.12.2024, 9:49
  • 12,228
Агония Путина ускоряется

Россия никогда не была глобальной державой.

Владимир Путин пытается сделать вид, что Россия все же глобальное государство, которое отличается от СССР разве что размером территории — и поэтому эту территорию нужно вернуть путем интервенции на постсоветском пространстве. Однако базы в Сирии действительно были частью важного геополитического наследия Советского Союза — и Путин потерял над ними контроль.

Теперь его чиновники пытаются убедить, что близки к договоренностям с сирийской оппозицией по сохранению баз. Однако это скорее пропаганда, чем реальность. Ведь с кем бы ни договаривались сегодня, в Москве никто не знает, кто будет руководить Сирией даже в ближайшем будущем. Но любое новое руководство будет помнить поддержку Москвой диктатуры династии Асадов и вряд ли будет желать продолжения московского присутствия.

Могло бы быть иначе? Конечно, могло бы, если бы Россия действительно была бы глобальной державой с компетентным руководством. Путин мог бы реалистично оценить политические перспективы Башара Асада и его популярность у сирийцев. Россия могла бы выступить посредником уже на первом этапе конфликта и вместо бомбардировок сирийских городов могла бы стать гарантом их безопасности — а в то же время искать союзников в оппозиционных рядах. И тогда российские базы воспринимались бы как элемент стабилизации ситуации, а не как место, которое теперь ассоциируется прежде всего с преступлениями.

Но разве Путин когда-то действовал таким образом? Его политическая линия была основана на поддержке диктатур.

В 2014 году Кремль однозначно был на стороне Виктора Януковича и лишь имитировал готовность принять участие в политическом диалоге между оппозицией и властью — и это было продолжением действий в поддержку диктатуры Башара Асада.

Результат — и Янукович, и Асад теперь в России, а сама Россия может лишиться единой базы в Средиземноморском бассейне. Ну и урок для всех тех, кто ориентируется на Москву: дружба с ней отнюдь не гарантирует сохранения власти, у Путина могут измениться приоритеты и максимум, что он сможет обеспечить очередному диктатору — так это политическое убежище.

Еще одно важное следствие краха путинских амбиций — демонстрация того, насколько уменьшились возможности Кремля в связи с войной против Украины.

Мы можем думать, что Путин потерял интерес к Сирии, но на самом деле он потерял возможности поддержки режима Асада — просто потому, что практически все боеспособные силы Российской армии сконцентрированы на украинском направлении. У меня нет сомнений, что Путин хотел бы сохранения режима Асада и российских баз — но он просто вынужден был признать, что нет достаточно сил для войны на еще одном фронте. Тем более, что на этом фронте оказался неэффективным еще один союзник Путина — Иран.

И тут возникает вопрос о поиске союзников. Путин за последние годы значительно усилил отношения России с Ираном, надеясь, что такое сотрудничество поможет противостоять давлению Запада. Но в результате мы наблюдаем настоящий крах проиранских сил на Ближнем Востоке — от «ХАМАСа» в Секторе Газа и «Хезболлы» в Ливане и до режима Асада.

Как региональный гегемон Иран оказался полностью скомпрометирован, а сейчас его руководители со страхом ожидают последствий возвращения в Белый дом Дональда Трампа.

И все это доказательства даже не того, что Россия перестала быть «глобальной державой», а того, что «глобальной державой» она никогда и не была, «глобальность» потерпела крах после поражения Советского Союза в холодной войне и окончания существования коммунистической империи.

Потеря российских позиций на Ближнем Востоке — просто продолжение этого неотвратимого процесса. Штыки и бомбардировки не добавляют «глобальности», а скорее ускоряют агонию.

Виталий Портников, «Радио Свобода»

Написать комментарий 9

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Москва присела от шока
Москва присела от шока Герман Обухов
Одна Чемоданиха чего стоит!
Одна Чемоданиха чего стоит! Ирина Халип
Лукашенко пошел дорогой Асада
Лукашенко пошел дорогой Асада Виталий Портников
Тюремные замки отставного диктатора
Тюремные замки отставного диктатора Владимир Халип