Украинцы взяли в плен элитных российских разведчиков с орденами 8 16.12.2024, 8:36

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архивное фото

Они признались в совершении военных преступлений.

На торецком направлении в украинский плен попали элитные российские разведчики. Об этом сообщает телеграм-канал 12-й бригады специального назначения «Азов» НГУ.

Отмечается, что пятерых российских оккупантов пленили пехотинцы 2-го батальона «Азова». Причем россияне оказались не обычными «мобиками» или «зеками», а опытными разведчиками с орденами. Они несколько дней сопротивлялись украинским защитникам, пока командир россиян не был ликвидирован. Тогда его подопечные выбрали жизнь и сдались в плен.

Позже уже на камеру пленные рассказали, что перед сдачей в плен они вызвали огонь артиллерии на себя, но та начала стрелять только после того, как они уже сдались бойцам «Азова».

На камеру россияне также рассказали, что ожидали пыток в плену, однако ничего подобного с ними не случилось. Разве что украинские бойцы их обругали.

«Да, злость есть у ребят, конечно. Еще такой случай там произошел, что какие-то с российской стороны ребята вообще внаглую расстреляли ребят, которые сдавались. Вообще злобу у ребят я понимал. Но они даже, не смотря на это, что у них вот так произошло, с нами вообще ничего не сделали. Да, конечно, пару словечек… Кто мы для них? Оккупанты, вот. Правильно? Правильно! Я тоже так считаю», - рассказал один из пленных.

Уже в плену оккупанты также признались в совершении военных преступлений, в частности в казнях гражданских и украинских пленных.

«Нам «Девятый» дал команду расстреливать всех гражданских. Это была еще группа «В». Существовала у нас. Она может «обнулять» нас свободно. Мы вот отказались от приказа – нас обнулили. Ну, вот у «ухановцев» – союзники – у них приказ хренячить всех подряд. Если вот гражданский мужского пола в гражданке – все, гасите «укропа», - рассказал другой пленный россиянин.

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