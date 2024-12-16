В Минске из-за метели начались проблемы с транспортом

В Минске из-за метели начались проблемы с транспортом8
- 16.12.2024, 9:08
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В столице много ДТП и повреждений контактной сети.
«Минтранс» предупредил о проблемах в движении транспорта из-за погодных условий. В Минске — метель.
«В связи с погодными условиями возможны отклонения от установленного расписания движения пассажирского транспорта», — говорится в сообщении.
До этого транспортное предприятие сообщило о приостановлении движения некоторых маршрутов из-за ДТП и повреждений контактной сети.
ГАИ также предупредило об усложнении дорожной обстановки в связи с осадками в виде снега.
С утра на уборке снега на приусадебных территориях задействовано 97 единиц техники и более 1600 человек.