Войска КНДР несут огромные потери в боях с ВСУ4
- 16.12.2024, 9:14
- 5,664
Сотни северокорейцев ликвидированы.
Войска режима КНДР ожидаемо столкнулись с трудностями, вызванными большими потерями в боях против Сил обороны Украины и плохой связью с армией страны-агрессора РФ в Курской области.
Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW) за 15 декабря.
Как считают аналитики учреждение, такое положение вещей нарушает координацию между северокорейскими и российскими солдатами с офицерами, а также подрывает военные операции РФ.
В ГУР Минобороны Украины сообщили 14 декабря, что северокорейские силы, дислоцированные в Курской области, недавно обстреляли машины подконтрольного Рамзану Кадырову батальона «Ахмат» и убили восемь солдат — вероятно, из-за языкового барьера.
В ГУР также отметили, что языковой барьер также препятствует эффективной координации боевых действий между россиянами и войсками режима КНДР. Согласно данным украинских офицеров, контингент, состоящий из российских оккупантов и северокорейских сил в Курской области, по предварительным оценкам, потерял около 200 человек.
Кроме того, беспилотники Сил обороны нанесли успешный удар по северокорейским позициям — что и соответствует недавней информации о том, что северокорейские силы участвуют в затяжных пехотных атаках.
Слабая интеграция и сохраняющиеся проблемы со связью между российскими и северокорейскими войсками, весьма вероятно, продолжат вызывать проблемы для военных операциях в Курской области в ближайшей перспективе, подытожили в ISW.