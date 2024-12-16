Войска КНДР несут огромные потери в боях с ВСУ 4 16.12.2024, 9:14

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Сотни северокорейцев ликвидированы.

Войска режима КНДР ожидаемо столкнулись с трудностями, вызванными большими потерями в боях против Сил обороны Украины и плохой связью с армией страны-агрессора РФ в Курской области.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW) за 15 декабря.

Как считают аналитики учреждение, такое положение вещей нарушает координацию между северокорейскими и российскими солдатами с офицерами, а также подрывает военные операции РФ.

В ГУР Минобороны Украины сообщили 14 декабря, что северокорейские силы, дислоцированные в Курской области, недавно обстреляли машины подконтрольного Рамзану Кадырову батальона «Ахмат» и убили восемь солдат — вероятно, из-за языкового барьера.

В ГУР также отметили, что языковой барьер также препятствует эффективной координации боевых действий между россиянами и войсками режима КНДР. Согласно данным украинских офицеров, контингент, состоящий из российских оккупантов и северокорейских сил в Курской области, по предварительным оценкам, потерял около 200 человек.

Кроме того, беспилотники Сил обороны нанесли успешный удар по северокорейским позициям — что и соответствует недавней информации о том, что северокорейские силы участвуют в затяжных пехотных атаках.

Слабая интеграция и сохраняющиеся проблемы со связью между российскими и северокорейскими войсками, весьма вероятно, продолжат вызывать проблемы для военных операциях в Курской области в ближайшей перспективе, подытожили в ISW.

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