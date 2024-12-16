Ученые рассказали, как чтение меняет структуру мозга 2 16.12.2024, 9:43

2,378

Книги влияют сразу на две области этого органа.

Ученые из Центра языков и литературы Лундского университета установили, что чтение оказывает положительное влияние на функционирование двух областей мозга — передней височной доли и извилины Гешля, являющейся центром слухового восприятия коры головного мозга. Результаты их исследования опубликованы в журнале NeuroImage.

К таким выводам ученые пришли в результате сканирования мозга тысячи добровольцев. Оно выявило важные различия в двух областях левого полушария мозга, которые играют ключевую роль в обработке языка. Одна из этих зон — передняя височная доля, ответственная за ассоциацию и классификацию значений. У людей, предпочитающих чтение, эта область мозга оказалась более объемной. Такое увеличение способствует лучшему пониманию слов.

Вторая зона — извилина Гешля, которая участвует в слуховом восприятии и «фонологической осведомленности» — умении слышать и устно манипулировать звуками в рамках разговорной речи. Этот участок также помогает правильно соотносить буквы и звуки, что важно для внимательного чтения. Исследование показало, что у людей, много читающих, слуховая кора мозга содержит больше миелина, что ускоряет передачу информации по нервным волокнам.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com