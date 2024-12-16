В Минске живет «собака-швабра» 3 16.12.2024, 9:54

5,638

Цену на такого щенка хозяева озвучивают неохотно.

Венгерскую овчарку пули по имени Амур прохожие шутливо называют то «шваброй», то «шнурком», то «мочалкой». А для семьи он стал не просто любимым питомцем и сбывшейся мечтой, но и звездой района и чемпионом Европы в собачьих соревнованиях, пишет onliner.by.

Однажды семейная пара смотрела Animal Planet и случайно увидела породу пули. Екатерина быстро сопоставила все факты: чуть выше колена, не линяет. И заявила: «хочу такую».

За щенком пришлось ехать в Москву, прямо на Рублевку.

— Амур появился в нашей жизни в тяжелый для семьи момент, — продолжает Екатерина. — Мы были в подавленном состоянии, и вдруг звонок: «щенки родились, скоро можно будет забирать». Я считаю, это судьба. Мы как раз мечтали о белоснежном мальчике, и все совпало — мечта сбылась.

На самом деле, пара выбирала собаку не только из-за необычной внешности — важную роль сыграл и хороший характер породы. У пули яркий лай и игривый нрав: «он оказался такой дурашливый-дурашливый!» Плюс ко всему это пастушья порода: собака кольцует на прогулках, охраняет семью.

Со временем Амур стал для семьи вторым ребенком. Ради него Екатерине и Владимиру пришлось купить дачу и полгода жить за городом. А еще они любят брать собаку во все поездки: собака прекрасно себя ведет и с удовольствием поддерживает все авантюры хозяев.

Выбор щенка стал делом случая. Среди трех предложенных заводчиками Екатерина выбрала Амура, потому что он… лизнул ее в нос.

— Подумала: ну, раз ты меня облизываешь, значит, поедешь с нами!

Цену на такого щенка хозяева озвучивают неохотно: в среднем пули сегодня стоят $1-1,5 тыс.

Вообще, первые месяцы жизни с Амуром стали для семьи сплошным открытием.

— Он очень громко лаял, и это было сюрпризом, — рассказывает Владимир. — Когда видел что-то необычное, например шланг, облаивал его до победного. Я подозреваю, что собака принимал его за змею.

У снеговиков тоже не оставалось шансов — их Амур разносил за секунду. А еще у него привычка валяться во всем подряд: в листве, утренней росе, снегу.

Дружит Амур только с домашней британской кошкой Мэвриком. Тот появился в семье через год после собаки-«швабры». Еще среди питомцев семьи — болонки Пончик и Зефирка, которых пара перехватила у волонтеров три года назад. Собачки были худые и голодные, в ужасном состоянии, но Амур принял их как родных, сразу облизывал. Так и повелось: необычный квартет живет дружно и превращает каждый день хозяев в нескучной приключение.

Кстати, в детстве Амур был совсем не похож на взрослую собаку-«швабру».

— Он выглядел как наши болонки сейчас, только в увеличенном размере, — вспоминает Екатерина. — Шерсть у щенков пули проходит переходный период: сначала сворачивается в клубки, потом напоминает вату, а уже позже формируется в плотные дреды. Все это происходит примерно на девятом месяце жизни и длится до полутора лет. В переходный период наша собака выглядела как полупух-полудред, будто ее вообще никогда не чесали.

Сейчас Амур весит около 18 килограммов, из них 3 — это дреды. Мыть их нужно вручную и обязательно вдвоем.

Процедура состоит из трех этапов. Сначала — суперочищающий шампунь, затем шампунь для белых собак, а в финале кондиционер. После этого Амура сушат компрессорами, которые вытягивают из шерсти воду. Если этого не сделать, собака может сохнуть до трех дней. Мыть Амура нужно минимум раз в три месяца.

— Сначала мы пытались доверить это салону, но девочки из груминга отказались. Зато сдают нам салон в аренду, чтобы мы могли сами помыть собаку, — рассказывают хозяева.

В целом, за исключением дредов, уход за Амуром оказался удивительно простым.

— Шерсти нет, чесать не нужно. А его дреды — это одновременно и термос, и защита от солнца. Он может часами лежать на холодном балконе, и ему не холодно. А когда идет дождь, капли стекают по бокам, а тело остается сухим.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com