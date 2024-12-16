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Белорусский вратарь вошел в историю американского хоккейного клуба

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  • 16.12.2024, 10:04
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Белорусский вратарь вошел в историю американского хоккейного клуба
Никита Толопило

Никита Толопило провел два сухих матча за два дня.

Белорусский вратарь «Абботсфорд Кэнакс» Никита Толопило отразил 27 бросков в матче с «Манитобой Мус» и сделал второй подряд шатаут в АХЛ, пишет betnews.by.

«Косатки» добились домашней победы со счетом 4:0 благодаря голам Дино Камбитца, Кристиана Воланина, Чейза Воутерса и Аату Рятю.

Толопило был признан второй звездой матча. Кроме того, он установил рекорд «Абботсфорда», став первым вратарем в истории клуба, который оформил шатауты в течение двух дней. Накануне он также отыграл «на ноль», парировав 15 бросков.

Всего в текущем сезоне АХЛ Толопило провел 13 матчей, в которых одержал 7 побед, в том числе 3 «сухие», отразил 89,7% бросков и пропускал в среднем 2,64 шайбы за игру.

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