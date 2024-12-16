Россия может использовать «теневой флот» для военных целей 3 16.12.2024, 10:14

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Владельцы более 1000 торговых судов встали на сторону РФ.

Российский «теневой флот» — множество судов, действующих вне официального судоходного сектора, может быть при определенных условиях использован властями страны-агрессора РФ для стратегических целей в военных конфликтах.

Такое мнение старшая научная сотрудница Atlantic Council Элизабет Броу высказала в своей статье для издания Politico.

По ее информации, «теневой флот», чьи корабли также известны как «темные» или «суда-призраки», как правило, принадлежат непрозрачным компаниям, не имеют нужного страхования P&I и ходят под флагами Габона и других стран с невысоким уровнем регуляции морской торговли или вообще без такового.

До введения Западом ценового ограничения на российскую нефть на уровне $60 за баррель в декабре 2022 года и иных санкций «теневой флот» состоял из нескольких сотен судов, перевозивших подсанкционные товары в Иран, Венесуэлу и Северную Корею и обратно.

Однако после введения санкций, масштабы «теневого флота» выросли до 17% мирового нефтяного танкерного флота — то есть владельцы более 1000 торговых судов встали на сторону России, сообщается в материале.

Поэтому, отмечает Броу, Россия оказалась крайне зависима от «теневого флота» — и многие официально работающие судовладельцы вдруг озаботились продажей россиянам своих старых кораблей.

Многие эксперты предупреждали, что «теневой флот» может стать ключевым элементом стратегических морских перевозок России. Причем стандартно они являются неотъемлемой частью военной логистики, обеспечивая доставку техники, горючего и других нужных ресурсов. Хотя владельцы этих судов, как правило, преследуют коммерческие интересы, Кремль может использовать их для поддержки своих военных операций, считает Броу.

«В отрасли ведутся разговоры о том, что даже если бы санкции были отменены сегодня, не все суда („теневого флота“ — ред.) вернулись бы к коммерческой торговле. Некоторые из них непригодны для использования; некоторые работают в условиях очень низких затрат», — заявил в комментарии Politico гендиректор норвежской компании DNK, занимающейся страхованием морских рисков Свейн Рингбаккен.

По его мнению, многие «теневые суда» уже навсегда потеряны для официального судоходства.

«Эти суда уже неофициально обслуживают Россию и другие страны, которые полагаются на „теневой флот“. Тот факт, что „теневой флот“ доступен этим странам в мирное время, означает, что он также может быть доступен, когда ситуация станет менее мирной», — отметил Рингбаккен.

Как подытожила Броу, сейчас самое время дать понять экипажам и владельцам судов «теневого флота» — «что, хотя содействие санкционной российской торговле может показаться умной идеей, поддержка российских военных будет ужасной».

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