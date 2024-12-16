Минск встал в восьмибалльных пробках
- 16.12.2024, 10:36
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Метель застала коммунальщиков врасплох.
Утром в понедельник, 16 декабря, Минск встал в 8-балльных пробках из-за обильного снегопада, начавшегося в столице еще накануне вечером. «Минсктранс» предупредил, что в сложившихся погодных условиях общественный транспорт может идти с отклонением от графина на получаса, пишет telegraf.news.
Согласно сервису «Яндекс Пробки», в утренний час-пик в столице автомобильные пробки сегодня в течение нескольких часов держались в районе 8 баллов, которые начали постепенно уменьшаться лишь после 9:00.
По данным «Минсктранса», за утро зафиксировали несколько случаев повреждения контактной сети, а усугубили ситуацию мелкие ДТП, без которых, судя по данным тематических сервисов и официальной информации столичной ГАИ, также не обошлось утром.
В результате, из-за скопления транспорта ввиду неблагоприятных погодных условий утром общественный транспорт в Минске идет с отставанием от графика до 30 минут, сообщили в «Минсктрансе».