Минск встал в восьмибалльных пробках 16.12.2024, 10:36

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иллюстративное фото

Метель застала коммунальщиков врасплох.

Утром в понедельник, 16 декабря, Минск встал в 8-балльных пробках из-за обильного снегопада, начавшегося в столице еще накануне вечером. «Минсктранс» предупредил, что в сложившихся погодных условиях общественный транспорт может идти с отклонением от графина на получаса, пишет telegraf.news.

Согласно сервису «Яндекс Пробки», в утренний час-пик в столице автомобильные пробки сегодня в течение нескольких часов держались в районе 8 баллов, которые начали постепенно уменьшаться лишь после 9:00.

По данным «Минсктранса», за утро зафиксировали несколько случаев повреждения контактной сети, а усугубили ситуацию мелкие ДТП, без которых, судя по данным тематических сервисов и официальной информации столичной ГАИ, также не обошлось утром.

В результате, из-за скопления транспорта ввиду неблагоприятных погодных условий утром общественный транспорт в Минске идет с отставанием от графика до 30 минут, сообщили в «Минсктрансе».

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