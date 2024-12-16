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«Силовики боятся друг друга, а после службы спиваются»

  • 16.12.2024, 10:51
«Силовики боятся друг друга, а после службы спиваются»
Сергей Коршун

Система сгнила.

Бывший капитан МВД, политзаключенный Сергей Коршун рассказал «Нашей Ниве» о настроениях среди силовиков.

«Понял, что система пожирает сама себя, и в итоге она просто сгниет. Раньше там было ощущение, что ты офицер, ты кому-то нужен. Можно было с кем-то дружить в системе, ходить в гости. А теперь силовики боятся друг друга, живут от смены до смены. А если и контактируют друг с другом, то в очень узком кругу, они деградируют как люди. И когда они закончат службу, они либо спиваются, либо где-то прячутся и сидят как неспокойные серые мыши.

Система сгнила, потому что в ней тебе не дают самореализоваться. Приходит молодой лейтенант — он думает, что будет приносить пользу, бороться с преступностью. Со временем он понимает, что все не так, и вроде бы хочет уйти, но система сделала его своим винтиком, и он не может из нее выйти — не хочет потерять то, что дает система, да и промывание мозгов влияет», — рассказал он.

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