Кремль «выключили» 3 Эль Мюрид

16.12.2024, 10:56

13,320

Эль Мюрид

Остракизм в чистом виде, зачумленный барак.

ЮАР сообщила, что не станет высылать приглашение Путину на саммит G20 ввиду наличия ордера МУС. Присылайте кого хотите, но подследственного оставьте себе.

Не стоит даже повторять, что международные встречи вроде «двадцатки» - это в первую очередь площадка для неформальных встреч руководителей, а уже где-то во вторую или третью - официальная часть с выступлениями и итоговым документом, который заранее составляется и согласовывается. Официальная часть - просто обязательный ритуал, который стараются не затягивать, так как главное в таких встречах - за пределами круглого стола.

Уже поэтому Лавров (а кого еще посылать-то) максимум, что может делать на таком саммите - это просто привезти письмо от босса какому-нибудь другому боссу. Никто с ним доверительно общаться не будет - просто не по статусу. При этом в ноябре 2025 года в Йоханнесбурге будет и Трамп - и понятно, что лучшего способа хотя бы на полчаса присесть с ним в уголке просто не найти. Но - увы, теперь и эту возможность заминусовали. И кто - друзья и партнеры по БРИКС.

По факту ордер МУС - это немного грубое, но очень действенное средство выключить Кремль даже из неформальной повестки. Остракизм в чистом виде, зачумленный барак.

В реальности такое положение сохранится и в будущем - пока первым лицом будет Путин. Он уже выключен из мировой политики, так как она делается именно на таких встречах.

Эль Мюрид, Telegram

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com