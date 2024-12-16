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«Взрывы гремели всю ночь»: СБУ накрыла российские склады в Донецкой области

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  • 16.12.2024, 11:12
  • 5,946
«Взрывы гремели всю ночь»: СБУ накрыла российские склады в Донецкой области
иллюстративное фото

На складах находились тысячи боеприпасов.

Служба безопасности Украины с помощью дронов на днях осуществила атаку на артиллерийские и минометные склады возле села Маркино на временно оккупированной территории Донецкой области.

По информации источника издания NV, на складах находились тысячи боеприпасов для БМП, танков, противотанковые управляемые ракеты, мины, гранаты и миллионы патронов различного калибра.

В результате спецоперации Службы безопасности на вражеском объекте всю ночь раздавались взрывы. Было уничтожено не только склад с боеприпасами, а также и склад горюче-смазочных материалов, который находился рядом.

Отметим, что в ночь на 12 декабря в поселке Маркино Новоазовского района прогремели взрывы, а бывший советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко сообщил об ударе по складу с боекомплектом.

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