«Взрывы гремели всю ночь»: СБУ накрыла российские склады в Донецкой области

«Взрывы гремели всю ночь»: СБУ накрыла российские склады в Донецкой области2
- 16.12.2024, 11:12
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На складах находились тысячи боеприпасов.
Служба безопасности Украины с помощью дронов на днях осуществила атаку на артиллерийские и минометные склады возле села Маркино на временно оккупированной территории Донецкой области.
По информации источника издания NV, на складах находились тысячи боеприпасов для БМП, танков, противотанковые управляемые ракеты, мины, гранаты и миллионы патронов различного калибра.
В результате спецоперации Службы безопасности на вражеском объекте всю ночь раздавались взрывы. Было уничтожено не только склад с боеприпасами, а также и склад горюче-смазочных материалов, который находился рядом.
Отметим, что в ночь на 12 декабря в поселке Маркино Новоазовского района прогремели взрывы, а бывший советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко сообщил об ударе по складу с боекомплектом.