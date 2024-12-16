Пассажирка маршрутки решила отомстить принципиальному водителю и написала жалобу 18 16.12.2024, 11:18

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В итоге наказали ее.

Белоруска написала в ГАИ жалобу на водителя, утверждая, что в маршрутке, в которой она ехала, не было ремней безопасности. В инспекции провели проверку и привлекли к ответственности авторку обращения. Подробности истории рассказала пресс-служба Межрегиональной ассоциации перевозчиков (МАП).

Инцидент произошел несколько месяцев назад. В ГАИ одного из областных центров поступила жалоба от пассажирки междугородней маршрутки. Женщина рассказала, что водитель буса якобы нарушал ПДД.

«Конфликт возник из-за ремней безопасности. Перед отправлением водитель напоминает о необходимости пристегнуться, но не все пассажиры реагируют на эти просьбы адекватно. Иногда возникают скандалы», — объяснил МАП перевозчик.

В жалобе, отправленной в ГАИ, женщина отметила, что маршрутка не соответствовала требованиям безопасности. Она написала, что в автобусе вовсе не было ремней безопасности. Поэтому ей пришлось подвергать свою жизнь опасности: ведь всю дорогу она ехала непристегнутой.

В ГАИ провели проверку. Перевозчик предоставил инспекторам автобус, на который и поступил жалоба. Информация из обращения не подтвердилась. Все ремни были исправны, мало того, на каждом сиденье размещены наклейки, напоминающие о необходимости пристегнуться.

«Но на этом история не закончилась. Так как пассажирка четко написала, что ехала непристегнутой, значит, она нарушала требования правил. Как уведомили перевозчика, именно женщину привлекли к ответственности за поездку без ремня», — сообщили в МАП.

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