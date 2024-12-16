Политолог: Европа активно самоочищается от российской агентурной сети

Политолог: Европа активно самоочищается от российской агентурной сети3
- 16.12.2024, 11:29
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У Европейского Союза достаточно рычагов, чтобы давить на Кремль.
Европа в последние годы активно самоочищается от российской агентурной сети. Об этом заявил политолог, председатель украинского Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко.
«Мы же понимаем, что Европа фактически последние годы активно самоочищается от российской агентурной сети. Мы помним, вот как в последние несколько лет выехали из стран ЕС более 600 российских агентов, которые в том числе были как субъектами, так и объектами с точки зрения инструментария внедрения вот этих гибридных всяких спецопераций. Поэтому на самом деле Европа борется абсолютно недостаточно», — сказал он.
По мнению политолога, ЕС необходимо усиление связей с официальным Киевом, который обладает массивом данных и пониманием, как ведет себя непосредственно кремлевский режим.
«Работы еще непочатый край, но эти авгиевы конюшни надо чистить, иначе Российская Федерация сможет и далее непосредственно влиять на внутриполитические события европейских стран и направлять их абсолютно не в то русло, которое бы хотели видеть граждане этих стран», — сказал Чаленко.
Он также считает, что у Европейского Союза достаточно рычагов, чтобы давить на Кремль.
«Здесь вопрос исключительно, во-первых, политическая воля, во-вторых, все-таки понимание времени, ведь очень часто слишком много месяцев уходит на обсуждение, а какие ограничения надо вводить, какие не надо, а потом еще условная Венгрия где-то там фактически тормозит процесс.
Вопросы нужно решать гораздо быстрее, поскольку тогда Российская Федерация не имеет времени на адаптацию, на создание новых действенных схем влияния. И это как раз сейчас показывает непосредственно странам ЕС, европейским странам НАТО, что действительно необходимо немножечко в тонус приходить, поскольку Российская Федерация тоже учится на ошибках, в том числе своих, и ищет новые пути влияния. И эти как раз моменты необходимо крайне серьезно прерывать», — отметил Чаленко.