Сирия стала капканом для россиян 3 Эль Мюрид

16.12.2024, 11:41

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иллюстративное фото

Пока нет никаких вариантов, кроме полного вывода баз.

Пока процесс вывода российских войск из Сирии не оставляет никаких иных вариантов, кроме полного вывода в конечном итоге.

Проблема российских баз в том, что они слишком малы для обороны их непосредственно на месте. Это ровно та же ситуация, что и с Пальмирой. Городок полтора на километр в окружении пустыни можно удерживать только вынесенной за пределы города обороной из цепи аванпостов и тревожных групп для усиления в случае нападения. Проблема в том, что таких тревожных групп в таком небольшом городе не может быть много, чем и воспользовались боевики, захватив Пальмиру в первый раз: они имитировали атаку с одного направления, а затем прорвались через два аванпоста на другом, после чего вся оборона немедленно рассыпалась, и бегство стало единственным верным решением. Тогда даже видео были, как боевики вошли в столовую, где на столах стоял еще теплый борщ.

С базами та же история - оборонять их непосредственно на месте невозможно, а вынесенная в глубину территории оборона столкнется с той же проблемой - на базах невозможно разместить достаточное число солдат для усиления сразу нескольких аванпостов. Ранее эта проблема решалась Хезболлой, охранявшей внешний периметр баз, сейчас ее нет.

Это означает, что базы не могут функционировать сколь-либо безопасно и будут целиком зависеть от решения «противоположной стороны» - читай, того же Эрдогана. В итоге рано или поздно, но после сколь-либо серьезного обострения с Турцией или с самими боевиками эвакуироваться придется так и так. Ну, и держать на базах серьезную технику - тоже идея не очень, так как эвакуировать ее в короткие сроки невозможно.

Поэтому вероятнее всего, что сейчас идет вывод всех сил и по возможности техники, которые были ранее на территории Сирии (в основном это военная полиция, соблюдавшая условия перемирия, ПВО и силы ССО - кстати, на видео колонн, идущих к Хмеймиму, четко видна их принадлежность именно к военной полиции). Далее будут выводить сами базы, хотя возможно, что на их месте останется сугубо символическое присутствие.

Кстати, есть информация о застрявших в Тиясе (база Тифор) в пустыне порядка 500 российских военных. Они слишком далеко, чтобы выходить своим ходом, поэтому нуждаются в эвакуации (видимо, по воздуху). Тогда всё оборудование придется бросать на Т-4, там же.

Советские генералы, не в пример умнее нынешних, еще сорок лет назад говорили, что Сирия - это ловушка. Капкан. Как в воду глядели, как видели декабрь 2024 года.

Но даже сейчас, когда уже самым наглядным образом нашим стратегам показали, что да - ловушка, все равно найдется кто-то совсем необучаемый и заведет заунывную песню про войну до победного конца.

У вас, ребята, Новосибирск замерзает от дырявых насквозь труб, а вам всё Сирия покоя не дает.

Эль Мюрид, Telegram

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