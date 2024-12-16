ГУР: Северокорейцы несут большие потери 3 16.12.2024, 11:58

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Десятки убитыми и ранеными.

После серьезных потерь в эти выходные армии КНДР, которая воюет на Курщине (Российская Федерация), ее штурмовые группы доукомплектовываются. Об этом сообщило Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

«В течение 14 и 15 декабря 2024 года в районах сел Плехово, Ворожба, Мартыновка Курской области государства-агрессора России подразделения армии КНДР понесли значительные потери - речь идет о не менее 30 солдатах убитыми и ранеными», - сказано в сообщении.

Также отмечается, что в районе села Куриловка по меньшей мере трое северокорейских военнослужащих пропали без вести.

«В связи с потерями штурмовые группы доукомплектовывают свежим личным составом, в частности из числа 94 отдельной бригады армии КНДР, для продолжения активных боевых действий на Курщине", — сообщает ГУР.

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