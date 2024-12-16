В Столбцовском районе маршрутка с пассажирами съехала в кювет

В Столбцовском районе маршрутка с пассажирами съехала в кювет1
- 16.12.2024, 12:09
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Есть пострадавшие.
Событие произошло около деревни Тесновая. Там маршрутка Налибоки — Минск съехала в кювет.
В момент ДТП в автомобиле находились 10 человек, включая водителя. Беременных женщин и детей среди пассажиров не было, пишет Минская правда.
По предварительной информации, есть пострадавшие. Основные травмы — ушибы.
Среди пострадавших — парень 18 лет с переломом ключицы.
Кроме того, в Минск доставят женщину с сочетанной травмой.
Напомним, что сегодня утром перевернулась маршрутка в Воложинском районе.