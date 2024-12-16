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В Столбцовском районе маршрутка с пассажирами съехала в кювет

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  • 16.12.2024, 12:09
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В Столбцовском районе маршрутка с пассажирами съехала в кювет

Есть пострадавшие.

Событие произошло около деревни Тесновая. Там маршрутка Налибоки — Минск съехала в кювет.

В момент ДТП в автомобиле находились 10 человек, включая водителя. Беременных женщин и детей среди пассажиров не было, пишет Минская правда.

По предварительной информации, есть пострадавшие. Основные травмы — ушибы.

Среди пострадавших — парень 18 лет с переломом ключицы.

Кроме того, в Минск доставят женщину с сочетанной травмой.

Напомним, что сегодня утром перевернулась маршрутка в Воложинском районе.

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