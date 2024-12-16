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VOLSKI выступит с большим рождественским концертом в Варшаве

  • 16.12.2024, 12:28
VOLSKI выступит с большим рождественским концертом в Варшаве

Организаторы обещают настоящий праздник.

21 декабря 2024 года в варшавском Odessa Club состоится незабываемый рождественский рок-концерт группы VOLSKI.

Организаторы обещают удивительное музыкальное представление, наполненное теплыми рождественскими песнями из различных проектов, разнообразными хитами, проверенными временем, а также неожиданными дуэтами и приглашенными музыкантами.

Концерт обещает стать настоящим праздником, полным предновогодних чудес и волшебства.

Дата и время: 21 декабря 2024 года, 20:00 (вход с 19:00).

Место проведения: Odessa Club, Ul. Kolejowa 8/10, Warszawa.

Билеты можно купить по ссылке.

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