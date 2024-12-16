У россиян заканчиваются «черные пакеты» 6 16.12.2024, 12:32

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иллюстративное фото

Слишком много потерь.

Российские Z-волонтеры рассказали о нехватке на фронте мешков для трупов солдат, сообщает ASTRA.

По словам курского Z-волонтера Маргариты Кривцовой, в последнее время в списках нужных вещей, которые ей присылают российские оккупанты, «помимо стандартных позиций, есть запрос на мешки для груза 200». Об этом она написала в группе во «ВКонтакте».

«Первый список на сегодня закрываем — вот эти страшные короба с пакетами груз 200», — говорит Кривцова.

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