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У россиян заканчиваются «черные пакеты»

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  • 16.12.2024, 12:32
  • 4,412
У россиян заканчиваются «черные пакеты»
иллюстративное фото

Слишком много потерь.

Российские Z-волонтеры рассказали о нехватке на фронте мешков для трупов солдат, сообщает ASTRA.

По словам курского Z-волонтера Маргариты Кривцовой, в последнее время в списках нужных вещей, которые ей присылают российские оккупанты, «помимо стандартных позиций, есть запрос на мешки для груза 200». Об этом она написала в группе во «ВКонтакте».

«Первый список на сегодня закрываем — вот эти страшные короба с пакетами груз 200», — говорит Кривцова.

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