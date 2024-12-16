У россиян заканчиваются «черные пакеты»6
- 16.12.2024, 12:32
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Слишком много потерь.
Российские Z-волонтеры рассказали о нехватке на фронте мешков для трупов солдат, сообщает ASTRA.
По словам курского Z-волонтера Маргариты Кривцовой, в последнее время в списках нужных вещей, которые ей присылают российские оккупанты, «помимо стандартных позиций, есть запрос на мешки для груза 200». Об этом она написала в группе во «ВКонтакте».
«Первый список на сегодня закрываем — вот эти страшные короба с пакетами груз 200», — говорит Кривцова.