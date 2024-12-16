Волшебная таблетка от диабета скоро станет реальностью 1 16.12.2024, 12:41

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Исследование дает надежду на излечение более чем 500 миллионам людей.

В 2015 году ученые из Университета Маунт-Синай сделали революционное открытие: они выявили гармин — ингибитор DYRK1A, способный восстанавливать инсулин-продуцирующие бета-клетки поджелудочной железы. Гармин справляется с этой задачей достаточно неплохо: масса бета-клеток увеличивается на 300%, пишет techinsider.

Позже исследователи обнаружили: гармин в сочетании с агонистом GLP-1, например Оземпиком, увеличивает массу бета-клеток на 700%!

Исследование дает надежду на излечение более чем 500 миллионам людей во всем мире, страдающих диабетом.

Эти результаты нам известны еще с июля 2024 года. Главным открытием стало то, что клетки, не способные производить инсулин, могут превращаться в другие, вырабатывающие его. Речь идет про циклические альфа-клетки.

Как к этому пришли

С помощью технологии секвенирования РНК ученые изучили более 109 881 клетки из островков Лангерганса, взятых у четырех взрослых людей. Они обрабатывали клетки Лангерганса низкомолекулярными препаратами, которые, как известно, влияют на рост клеток и экспрессию генов. Этот подход помог им увидеть реакцию каждой отдельной клетки. Исследователи выдвинули гипотезу, что бета-клетки, вырабатывающие инсулин, могут образовываться из «циклических альфа-клеток».

Альфа-клетки, которые являются наиболее распространенными в островках Лангерганса, могут стать важным источником новых бета-клеток, если процесс их трансформации будет контролируемым.

Подобный метод может быть эффективен даже для людей, у которых практически не осталось бета-клеток, поскольку он не зависит от регенерации существующих бета-клеток.

«Это может означать, что у людей со всеми формами диабета есть большой потенциальный "резервуар" для будущих бета-клеток, которые только и ждут, чтобы их активировали такие препараты, как гармин», — объясняет доктор Эсра Каракозе, автор исследования.

Таким образом, в ходе последующих экспериментов на людях ученые могут создать простую таблетку для регенерации бета-клеток и дать возможность организму людей с диабетом возобновить выработку инсулина.

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