закрыть
16 декабря 2024, понедельник, 13:41
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Волшебная таблетка от диабета скоро станет реальностью

1
  • 16.12.2024, 12:41
  • 3,858
Волшебная таблетка от диабета скоро станет реальностью

Исследование дает надежду на излечение более чем 500 миллионам людей.

В 2015 году ученые из Университета Маунт-Синай сделали революционное открытие: они выявили гармин — ингибитор DYRK1A, способный восстанавливать инсулин-продуцирующие бета-клетки поджелудочной железы. Гармин справляется с этой задачей достаточно неплохо: масса бета-клеток увеличивается на 300%, пишет techinsider.

Позже исследователи обнаружили: гармин в сочетании с агонистом GLP-1, например Оземпиком, увеличивает массу бета-клеток на 700%!

Исследование дает надежду на излечение более чем 500 миллионам людей во всем мире, страдающих диабетом.

Эти результаты нам известны еще с июля 2024 года. Главным открытием стало то, что клетки, не способные производить инсулин, могут превращаться в другие, вырабатывающие его. Речь идет про циклические альфа-клетки.

Как к этому пришли

С помощью технологии секвенирования РНК ученые изучили более 109 881 клетки из островков Лангерганса, взятых у четырех взрослых людей. Они обрабатывали клетки Лангерганса низкомолекулярными препаратами, которые, как известно, влияют на рост клеток и экспрессию генов. Этот подход помог им увидеть реакцию каждой отдельной клетки. Исследователи выдвинули гипотезу, что бета-клетки, вырабатывающие инсулин, могут образовываться из «циклических альфа-клеток».

Альфа-клетки, которые являются наиболее распространенными в островках Лангерганса, могут стать важным источником новых бета-клеток, если процесс их трансформации будет контролируемым.

Подобный метод может быть эффективен даже для людей, у которых практически не осталось бета-клеток, поскольку он не зависит от регенерации существующих бета-клеток.

«Это может означать, что у людей со всеми формами диабета есть большой потенциальный "резервуар" для будущих бета-клеток, которые только и ждут, чтобы их активировали такие препараты, как гармин», — объясняет доктор Эсра Каракозе, автор исследования.

Таким образом, в ходе последующих экспериментов на людях ученые могут создать простую таблетку для регенерации бета-клеток и дать возможность организму людей с диабетом возобновить выработку инсулина.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Москва присела от шока
Москва присела от шока Герман Обухов
Одна Чемоданиха чего стоит!
Одна Чемоданиха чего стоит! Ирина Халип
Лукашенко пошел дорогой Асада
Лукашенко пошел дорогой Асада Виталий Портников
Тюремные замки отставного диктатора
Тюремные замки отставного диктатора Владимир Халип