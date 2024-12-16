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В Украину залетел самолет «Белавиа»?

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  • 16.12.2024, 12:47
  • 8,340
В Украину залетел самолет «Белавиа»?
иллюстративное фото Charter97.org

Судя по данным Flightradar24, борт долетел до Харькова.

В небе над Украиной продолжают периодически фиксировать пассажирские самолеты, однако на этот раз залетел в закрытое воздушное пространство борт из Беларуси.

Об этом свидетельствуют данные портала Flightradar24. На карте полета видно, что самолет следовал из Еревана в Минск 12 декабря, пишет «Телеграф».

Рейс B2734/BRU734 вылетел из Армении в 6:55 утра и приземлился в Беларуси в 9:55. За почти четыре часа полета самолет, согласно карте Flightradar24, залетел и на территорию Украины на востоке. Борт якобы долетел до Харькова, а затем вышел из закрытого воздушного пространства.

Есть вероятность того, что этот маршрут — очередной глюк портала. Ведь любые воздушные цели в небе над Украиной сбивают силы противовоздушной обороны.

Полет совершал борт Embraer E195LR, принадлежащий белорусской компании «Белавиа».

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