закрыть
16 декабря 2024, понедельник, 13:41
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Кыргызстане отправили в отставку премьер-министра

1
  • 16.12.2024, 12:50
В Кыргызстане отправили в отставку премьер-министра
Акылбек Жапаров

Однако правительство продолжит работу.

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал указ об освобождении от должности главы правительства страны Акылбека Жапарова, который также руководил администрацией главы государства, сообщили местные СМИ в понедельник, 16 декабря. Официальный документ пока не опубликован, пишет «Немецкая волна».

По сведениям источников 24.kg, премьер написал заявление об уходе по собственному желанию. Kaktus.media пишет, что он может стать советником президента.

Исполняющим обязанности председателя кабинета министров назначен первый заместитель главы правительства Адылбек Касымалиев. С 2015 по 2018 год он возглавлял министерство финансов страны. Источники «Интерфакса» в администрации президента сообщили, что отставки правительства после ухода Жапарова не будет, все министры сохранят свои посты.

Акылбек Жапаров в июне - октябре 2021 года был заместителем председателя кабинета министров и одновременно руководил министерством экономики и финансов. С 13 октября 2021 года он стал председателем кабмина.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Москва присела от шока
Москва присела от шока Герман Обухов
Одна Чемоданиха чего стоит!
Одна Чемоданиха чего стоит! Ирина Халип
Лукашенко пошел дорогой Асада
Лукашенко пошел дорогой Асада Виталий Портников
Тюремные замки отставного диктатора
Тюремные замки отставного диктатора Владимир Халип