В Кыргызстане отправили в отставку премьер-министра 1 16.12.2024, 12:50

Акылбек Жапаров

Однако правительство продолжит работу.

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал указ об освобождении от должности главы правительства страны Акылбека Жапарова, который также руководил администрацией главы государства, сообщили местные СМИ в понедельник, 16 декабря. Официальный документ пока не опубликован, пишет «Немецкая волна».

По сведениям источников 24.kg, премьер написал заявление об уходе по собственному желанию. Kaktus.media пишет, что он может стать советником президента.

Исполняющим обязанности председателя кабинета министров назначен первый заместитель главы правительства Адылбек Касымалиев. С 2015 по 2018 год он возглавлял министерство финансов страны. Источники «Интерфакса» в администрации президента сообщили, что отставки правительства после ухода Жапарова не будет, все министры сохранят свои посты.

Акылбек Жапаров в июне - октябре 2021 года был заместителем председателя кабинета министров и одновременно руководил министерством экономики и финансов. С 13 октября 2021 года он стал председателем кабмина.

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