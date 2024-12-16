Россияне отправляют северокорейцев на убой 3 Юрий Бутусов

16.12.2024, 12:54

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Юрий Бутусов

Используется тактика «живых волн».

14 декабря воины 92-й штурмовой и 95-й десантно-штурмовой бригад Вооруженных сил Украины, которые защищают демилитаризованную зону возле села Малая Локня Суджанского района Курской области, отбили массированную атаку войск КНДР, которые действовали при поддержке российской армии.

По сообщениям источников Цензор.Нет, более 200 солдат противника, отдельными отрядами пошли в атаку с нескольких направлений, используя местность, с целью захвата одной из посадок возле Малой Локни.

Российские войска наносили при этом массированную огневую поддержку, активно действовал против украинских дронов российский РЭБ как с наземных станций так и, вероятно, с вертолетов РЭБ Ми-8ТПР.

Несмотря на потери, штурмовые группы противника шли напролом, не останавливаясь даже под прицельным огнем и ударами огневых средств. Это напоминает тактику «живых волн», которую использовали северокорейская и китайская армия во время войны в Корее в 1950−53 годах.

Бой был тяжелый. Врагу удалось добраться до украинских позиций, благодаря хорошей физической подготовке, быстрому движению и отсутствию внимания на собственные потери, эвакуация раненых и погибших во время атаки не проводилась.

Северокорейцы захватили ряд окопов в одной из посадок, но в целом украинская оборона устояла, и наши войска провели несколько удачных контратак, чтобы восстановить положение.

Все время по врагу наносится поражение.

На видео, которое есть в распоряжении украинского командования, зафиксированы десятки трупов северокорейских солдат. Пока нет информации о том, удалось ли взять кого-то в плен. Также захвачены документы убитых, надеемся, что мы в ближайшее время увидим все надлежащее фото и видео крупным планом.

Судя по предварительным данным, атаку проводил целый батальон северокорейских войск, который имел высокий уровень боевой подготовки и слаженности.

Но украинские воины в очередной раз показали, что при правильной организации и управлении способны громить врага, который превосходит в разы.

10 декабря северокорейские войска, по данным российских источников, впервые атаковали возле села Плехово на Курщине. 14 декабря — массированный штурм наших позиций возле Малой Локни. Очевидно, российское командование собирается в ближайшее время снова бросить свежее корейское пушечное мясо в атаку.

Нашим воинам на направлении нужна максимальная поддержка дронами и боеприпасами для остановки «живых волн» российской и северокорейской пехоты.

Юрий Бутусов, «Фейсбук»

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