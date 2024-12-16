Электромонтер из Солигорска решил удивить друга и взялся за провод

Электромонтер из Солигорска решил удивить друга и взялся за провод6
- 16.12.2024, 13:00
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В итоге мужчина получил смертельный удар током.
Несчастный случай произошел днем 15 декабря на станции «Березина».
24-летний электромонтер из Солигорска вместе с коллегой, которые приехали в этот район в командировку, решили срезать путь через железную дорогу, пишет СК.
Один из мужчин перелез между грузовыми вагонами, а второй забрался на крышу одного из вагонов. Ради бравады он взялся за контактный провод, который находился под высоким напряжением.
В итоге мужчина получил смертельный удар током. Следователи установили, что оба электромонтера были пьяны.