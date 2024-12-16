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ГУР: Россия вывозит свои войска из Сирии к аэродромам в Нижнем Новгороде и Махачкале

  • 16.12.2024, 13:02
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ГУР: Россия вывозит свои войска из Сирии к аэродромам в Нижнем Новгороде и Махачкале

Для побега задействованы самолеты Ил-76МД и Ан-124−100.

Страна-агрессор Россия продолжает масштабный вывод своих войск из Сирии после падения режима Башара Асада. Российские самолеты Ил-76МД и Ан-124−100 вывозят вооружение, военную технику и личный состав, сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины в понедельник, 16 декабря.

Военно-транспортные самолеты РФ продолжают челночное движение из Сирии до аэродромов Чкаловска, Нижнего Новгорода и Махачкалы в России.

К эвакуации задействовали самолеты 196 военно-транспортного авиаполка и 224 летного отряда Минобороны страны-агрессора РФ.

Также, по данным разведки, Россия 15 декабря продолжила стягивание своих войск из глубины Сирии к базам в Хмеймиме и Тартусе, которые Кремль надеется контролировать и в дальнейшем.

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