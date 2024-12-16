Белорусы выводят деньги из страны 1 16.12.2024, 13:09

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А вот из-за границы стали меньше присылать.

С января по сентябрь этого года белорусы отправили за границу денежные переводы на сумму в 103,4 млн долларов в эквиваленте. Это на 35,6 млн долларов больше, чем за тот же период 2023-го, следует из данных Нацбанка. Причем заметно выросла общая сумма переводов работникам, которые находятся в других государствах. А вот из-за границы в Беларусь стали меньше присылать денег, пишет «Зеркало».

Конкретно в июле-сентябре белорусы получили денежных переводов из-за границы на сумму 230,9 млн долларов, а отправили из нашей страны за рубеж- 43,4 млн.

Всего с начала года населению поступило из-за границы 664,9 млн долларов, а выслали в другие страны 103,4 млн. Если полученные за 9 месяцев 2024-го переводы были немного выше прошлогодних (тогда они составили 642,9), то переданные за границу выросли в полтора раза.

Присланные в Беларусь переводы, связанные с оплатой труда, за 9 месяцев этого года достигли 381,2 млн долларов после уплаты налогов. За аналогичный период 2023-го — 346 млн.

Личные трансферты в нашу страну сократились с 296,9 до 283,7 млн долларов. Из них 252,5 млн долларов — это деньги белорусов, которые работают за границей (за аналогичный период 2023-го — 255,3 млн).

В то же время оплата труда из нашей страны работникам, которые находятся в других государствах, в январе-сентябре нынешнего года выросла до 57,6 млн долларов (за аналогичный период 2023-го она составила 19,4 млн долларов).

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