Bild: В США загадочно умер разработчик ChatGPT 16.12.2024, 13:16

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Сухир Баладжи

Он публично критиковал компанию накануне гибели.

В США при загадочных обстоятельствах умер бывший сотрудник OpenAI, который публично критиковал компанию накануне гибели.

Как пишет Bild, Сухир Баладжи был найден мертвым в Сан-Франциско. 26 ноября полиция обнаружила его тело в квартире после обращения друзей. Экспертиза подтвердила, что причиной смерти стал суицид.

Баладжи работал в OpenAI почти четыре года. Он занимался разработкой ChatGPT, но в августе 2024 года уволился и начал выступать с ее разоблачением. По его словам, OpenAI использовала данные, защищенные авторским правом, что нарушало закон.

«Такие технологии разрушают экономическую основу тех, кто создает данные, и подрывают экосистему интернета», - заявлял Баладжи в интервью The New York Times.

В свою очередь OpenAI отвергла обвинения. Представители компании заявили, что работа с общедоступными данными соответствует принципам добросовестного использования и юридическим нормам.

Внезапная смерть разработчика Баладжи вызвала вопросы о ее возможной связи с критикой в адрес OpenAI. В то же время в компании выразили соболезнования семье мужчины.

«Мы глубоко потрясены этой трагедией и выражаем соболезнования его близким в это трудное время», - сообщил CNBC представитель компании.

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