В Хойниках за хищения судят «депутата»-коммуниста 2 16.12.2024, 13:25

По делу проходит и член «избирательных комиссий».

В суде Хойникского района 16 декабря началось рассмотрение уголовного дела за хищение путем злоупотребления служебными полномочиями. В списке обвиняемых — «депутат» райсовета Николай Гатальский, член Коммунистической партии Беларуси, пишет «Флагшток».

Это 32-летний инженер по эксплуатации машинно-тракторного парка КСУП «Оревичи», который стал депутатом по итогам последних выборов в местные советы, баллотируясь от КПБ по Слабожанскому избирательному округу.

Также среди обвиняемых по этому же делу — Ольга Тимофеева, главный бухгалтер того же сельхозпредприятия. Она не раз была членом «избирательных комиссий» по «выборам» в так называемые местные советы «депутатов».

По части 2 статьи 210 УК (Хищение путем злоупотребления служебными полномочиями, совершенное повторно либо группой лиц по предварительному сговору) обвиняемым грозит ограничение свободы на срок от двух до пяти лет или лишение свободы на срок от двух до семи лет.

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