Пескова спросили о потерях северокорейцев в боях с ВСУ
- 16.12.2024, 13:41
Пресс-секретарь Путина перенаправил вопрос.
Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков отказался отвечать на вопрос о потерях среди военных КНДР в Курской области.
Об этом сообщает российская служба ВВС.
Песков переадресовал в Минобороны просьбу прокомментировать потери среди войск КНДР.
«Это вопрос к Минобороны», — сказал он.
14 декабря в ГУР Минобороны Украины сообщили, что северокорейские войска, которые Россия начала использовать в штурмах в Курской области с ноября 2024 года, уже понесли первые потери в результате успешных атак Сил обороны.