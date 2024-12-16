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Пескова спросили о потерях северокорейцев в боях с ВСУ

  • 16.12.2024, 13:41
Пескова спросили о потерях северокорейцев в боях с ВСУ
Дмитрий Песков

Пресс-секретарь Путина перенаправил вопрос.

Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков отказался отвечать на вопрос о потерях среди военных КНДР в Курской области.

Об этом сообщает российская служба ВВС.

Песков переадресовал в Минобороны просьбу прокомментировать потери среди войск КНДР.

«Это вопрос к Минобороны», — сказал он.

14 декабря в ГУР Минобороны Украины сообщили, что северокорейские войска, которые Россия начала использовать в штурмах в Курской области с ноября 2024 года, уже понесли первые потери в результате успешных атак Сил обороны.

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