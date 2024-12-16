Пескова спросили о потерях северокорейцев в боях с ВСУ 16.12.2024, 13:41

Дмитрий Песков

Пресс-секретарь Путина перенаправил вопрос.

Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков отказался отвечать на вопрос о потерях среди военных КНДР в Курской области.

Об этом сообщает российская служба ВВС.

Песков переадресовал в Минобороны просьбу прокомментировать потери среди войск КНДР.

«Это вопрос к Минобороны», — сказал он.

14 декабря в ГУР Минобороны Украины сообщили, что северокорейские войска, которые Россия начала использовать в штурмах в Курской области с ноября 2024 года, уже понесли первые потери в результате успешных атак Сил обороны.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com