«Лукашенко Путину безразличен» 22 16.12.2024, 13:48

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Борислав Береза

Россия не сможет ввести войска в Беларусь, если восстанет народ.

Путин не стал спасать свою марионетку Башара Асада. Будет ли он защищать Лукашенко, если в Беларуси дойдет до восстания? Об этом сайт Charter97.org поговорил с украинским политическим деятелем, экс-депутатом Верховной Рады Бориславом Березой:

— Путин считает Беларусь своей территорией, абсолютно своей. Просто по какому-то недоразумению там еще существует «губернатор», который чувствует свою вольность. Ни больше, ни меньше. Поэтому он рассматривает Беларусь как свою территорию, входящую в состав Российской империи.

Но Путин рассчитывает со временем это исправить. Он будет защищать не Лукашенко, Лукашенко ему безразличен, как и любой другой белорус. Путин будет отстаивать свои интересы.

Но если же он не сможет ничего противопоставить, если силы внутри Беларуси поднимутся настолько, что он увидит свою невозможность этому противодействовать, а все силы России сейчас сконцентрированы в Украине, тогда Беларусь получит независимость.

Если Беларусь обратится к Западу, и ее поддержат, то у Путина не будет никакого варианта, кроме как признать свой проигрыш. Очередной проигрыш после Молдовы, Румынии и сейчас еще и Сирии. Кроме того, надо еще один момент не забывать: допустим, Путин сможет привести российских полицейских, которых переоденут в белорусскую форму, он сможет даже использовать определенных пророссийски настроенных чиновников внутри правительства. Но Путин не сможет ввести войска в Беларусь, если страна поднимется самостоятельно, восстанет народ.

Путин точно также защищал режим Януковича. Если вы помните, он присылал свой ОМОН, он присылал своих снайперов, которые расстреливали людей на Майдане, он присылал своих инструкторов. Это все, что у него было в тот момент. Сейчас он, конечно же, будет пробовать большими инструментами пользоваться. Но опять же, спектр их не очень велик.

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