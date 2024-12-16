Дроны ВСУ атаковали Брянскую область РФ
- 16.12.2024, 13:52
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Есть несколько возможных целей для украинских БПЛА.
Российские силы ПВО уничтожили два украинских беспилотника над территорией Брянской области, сообщил 16 декабря в 07:10 по минскому времени Telegram-канал губернатора региона Александра Богомаза.
Внимание ВСУ к региону объяснимо. Здесь вблизи посёлка Сеща расположен военный аэродром, на территории области размещены военные базы, в Брянске находится крупнейший в РФ завод микроэлектроники, производитель чипов и других изделий для армии.