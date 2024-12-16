закрыть
16 декабря 2024, понедельник, 16:09
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Дроны ВСУ атаковали Брянскую область РФ

  • 16.12.2024, 13:52
  • 2,532
Дроны ВСУ атаковали Брянскую область РФ

Есть несколько возможных целей для украинских БПЛА.

Российские силы ПВО уничтожили два украинских беспилотника над территорией Брянской области, сообщил 16 декабря в 07:10 по минскому времени Telegram-канал губернатора региона Александра Богомаза.

Внимание ВСУ к региону объяснимо. Здесь вблизи посёлка Сеща расположен военный аэродром, на территории области размещены военные базы, в Брянске находится крупнейший в РФ завод микроэлектроники, производитель чипов и других изделий для армии.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Москва присела от шока
Москва присела от шока Герман Обухов
Одна Чемоданиха чего стоит!
Одна Чемоданиха чего стоит! Ирина Халип
Лукашенко пошел дорогой Асада
Лукашенко пошел дорогой Асада Виталий Портников
Тюремные замки отставного диктатора
Тюремные замки отставного диктатора Владимир Халип