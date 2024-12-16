В Гродно и Заславле ветер повалил новогодние ели 6 16.12.2024, 13:58

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В Беларуси — ураганный ветер.

Из-за непогоды на Рыночной площади Заславля упала главная елка, пишет «Заславль Online». Горожан просят не подходить к лежащему дереву.

В Заславском горисполкоме пояснили, что коммунальные службы уже в курсе ситуации. Елка обесточена в целях безопасности, на место приехала вышка.

«На площади сейчас находятся только работники коммунальных служб. Горожан и детей просят не подходить близко к месту проведения работ», — добавили в Заславском горисполкоме.

Кроме того, ветер повалил новогоднюю елку и в Гродно.

«Сегодня, 16 декабря, под порывами ветра упала новогодняя елка на улице Поповича. Для проведения восстановительных работ на место оперативно выехали коммунальные службы», — пишет «АвтоГродно».