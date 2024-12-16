Пожар в ТЦ Витебска: в реанимации женщина на ИВЛ и спасатель

Пожар в ТЦ Витебска: в реанимации женщина на ИВЛ и спасатель2
- 16.12.2024, 14:15
- 2,484
В день происшествия в больницы доставили 16 пострадавших.
Во время проведения штаба по ЧП в Витебске, где 13 декабря в торговом центре «Беларусь» произошел пожар, глава администрации Лукашенко Дмитрий Крутой сказал о наиболее пострадавших людях.
«Одна пациентка у нас в тяжелом состоянии до сих пор, на аппарате ИВЛ», - отметил Дмитрий Крутой и его словам приводит Минздрав Беларуси.
Кроме того, спасатель, принимавший участие в ликвидации пожара в витебском ТЦ, также попал в реанимацию.
Напомним, что в день происшествия в больницы доставили 16 пострадавших, включая двоих детей, позже за психологической помощью обратились еще четыре человека.