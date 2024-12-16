закрыть
16 декабря 2024, понедельник, 16:09
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Пожар в ТЦ Витебска: в реанимации женщина на ИВЛ и спасатель

2
  • 16.12.2024, 14:15
  • 2,484
Пожар в ТЦ Витебска: в реанимации женщина на ИВЛ и спасатель

В день происшествия в больницы доставили 16 пострадавших.

Во время проведения штаба по ЧП в Витебске, где 13 декабря в торговом центре «Беларусь» произошел пожар, глава администрации Лукашенко Дмитрий Крутой сказал о наиболее пострадавших людях.

«Одна пациентка у нас в тяжелом состоянии до сих пор, на аппарате ИВЛ», - отметил Дмитрий Крутой и его словам приводит Минздрав Беларуси.

Кроме того, спасатель, принимавший участие в ликвидации пожара в витебском ТЦ, также попал в реанимацию.

Напомним, что в день происшествия в больницы доставили 16 пострадавших, включая двоих детей, позже за психологической помощью обратились еще четыре человека.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Москва присела от шока
Москва присела от шока Герман Обухов
Одна Чемоданиха чего стоит!
Одна Чемоданиха чего стоит! Ирина Халип
Лукашенко пошел дорогой Асада
Лукашенко пошел дорогой Асада Виталий Портников
Тюремные замки отставного диктатора
Тюремные замки отставного диктатора Владимир Халип