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Следим за поступками новой сирийской власти

  • Михаил Крутихин
  • 16.12.2024, 14:26
  • 3,476
Следим за поступками новой сирийской власти

Иранская «ось сопротивления сионистскому режиму» больше не существует. 

Следим за поступками новой сирийской власти, которые противоречат ожиданиям появления джихадистского государства.

В Дамаске свободно открылись бары и кабаре с выпивкой, музыкой и танцами.

Власти запретили деятельность всех окопавшихся в Сирии палестинских террористических организаций, включая центры подготовки боевиков, и лишили их права на оружие. Запрещена подготовка и проведение акций против Израиля.

Запрещен транзит оружия, боеприпасов и прочего снаряжения из Ирана в Ливан, для Хезболлы. Иранская “ось сопротивления сионистскому режиму” больше не существует. 

Будем и дальше отслеживать происходящее. Понятно, что внутри повстанческих сил есть радикальные группы. С ними придётся что-то решать.

Михаил Крутихин, Telegram

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