Следим за поступками новой сирийской власти
- Михаил Крутихин
- 16.12.2024, 14:26
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Иранская «ось сопротивления сионистскому режиму» больше не существует.
Следим за поступками новой сирийской власти, которые противоречат ожиданиям появления джихадистского государства.
В Дамаске свободно открылись бары и кабаре с выпивкой, музыкой и танцами.
Власти запретили деятельность всех окопавшихся в Сирии палестинских террористических организаций, включая центры подготовки боевиков, и лишили их права на оружие. Запрещена подготовка и проведение акций против Израиля.
Запрещен транзит оружия, боеприпасов и прочего снаряжения из Ирана в Ливан, для Хезболлы. Иранская “ось сопротивления сионистскому режиму” больше не существует.
Будем и дальше отслеживать происходящее. Понятно, что внутри повстанческих сил есть радикальные группы. С ними придётся что-то решать.
Михаил Крутихин, Telegram