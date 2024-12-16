Следим за поступками новой сирийской власти Михаил Крутихин

16.12.2024, 14:26

3,476

Иранская «ось сопротивления сионистскому режиму» больше не существует.

Следим за поступками новой сирийской власти, которые противоречат ожиданиям появления джихадистского государства.

В Дамаске свободно открылись бары и кабаре с выпивкой, музыкой и танцами.

Власти запретили деятельность всех окопавшихся в Сирии палестинских террористических организаций, включая центры подготовки боевиков, и лишили их права на оружие. Запрещена подготовка и проведение акций против Израиля.

Запрещен транзит оружия, боеприпасов и прочего снаряжения из Ирана в Ливан, для Хезболлы. Иранская “ось сопротивления сионистскому режиму” больше не существует.

Будем и дальше отслеживать происходящее. Понятно, что внутри повстанческих сил есть радикальные группы. С ними придётся что-то решать.

Михаил Крутихин, Telegram

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com