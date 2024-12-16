Белорусские банки «режут лимиты» 1 16.12.2024, 14:27

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Ряд изменений в финансовой сфере.

Финансовый сектор страны активно режет лимиты по нерезидентским картам. Волна сокращений затронула и крупные, и мелкие компании, пишет сайт banki24.by.

Сбер Банк информировал, что с 1 декабря по банковским платежным картам, эмитированным банками-нерезидентами, снятие наличных денежных средств в банкоматах банка ограничено 49 базовыми величинами в течение одного календарного месяца.

В данном лимите учитываются операции как в белорусских рублях, так и операции в иностранной валюте по курсу НБРБ, уточнили в банке. Сообщение банка о лимитах на выдачу наличных по картам банков-нерезидентов было размещено на сайте 3 декабря.

Банк БелВЭБ поведал 10 декабря, что лимит выдачи наличных в банкоматах и кассах банка по картам банков-нерезидентов ограничен 49 базовыми величинами (или 1960 BYN) в течение календарного месяца.

Технобанк сообщил, что с 9 декабря установил лимиты выдачи наличных в банкоматах банка по карточкам банков-нерезидентов в размере 1990 BYN в течение одного календарного месяца.

Паритетбанк информировал, что с 10 декабря установлен лимит по операциям снятия наличных в банкоматах с использованием карточек банков-нерезидентов в размере до 50 базовых величин в течение календарного месяца.

Банк ВТБ (Беларусь) рассказал, что с 12 декабря снизил лимит на снятие наличных в BYN в банкоматах банка по картам «Мир» банков-нерезидентов. Теперь его размер составит до 25 базовых величин по одной карте в месяц.

Банк РРБ сообщил, что с 12 декабря по карточкам банков-нерезидентов снятие наличных в устройствах банка ограничено 1950 BYN в календарный месяц.

Цептер Банк информировал, что с 16 декабря временно приостановлена возможность снятия наличных в кассах и банкоматах банка с использованием карточек, выпущенных банками-нерезидентами.

Банк «Решение» вдвое ужесточил лимит для нерезидентских карт. Банк сообщил, что с 16 декабря установлен лимит на снятие наличных в банкоматах по карточкам банков-нерезидентов в размере не более 24 базовых величин в расчете на карточку в месяц. Лимит установлен на операции как в BYN, так и в валюте по курсу НБРБ. Прежний лимит, который вводили с 9 декабря, был равен 49 базовых величин.

Нео Банк Азия информировал, что работа системы «Золотая Корона» по отправке и получению переводов в белорусских рублях восстановлена. Банк сообщал о приостановке переводов в ноябре.

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