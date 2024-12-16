Поющие в «Орешнике» Иван Преображенский

16.12.2024, 14:36

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Иван Преображенский

Как Путин понимает права человека.

Путин провел свой «правозащитный» Совет в стиле Остапа Бендера. Тот собирал деньги в помощь бездомным детям, пугая собравшихся в старгородской гостинной туманным заговором против советской власти. Путин рассуждал о необходимости помощи бездомным без уточнения их возраста, пугая собравшихся заговором Запада против России, а сам Запад - новыми российскими ракетами.

Без права на упрек

Когда накануне встречи с Путиным глава его карманного Совета по правам человека Валерий Фадеев внезапно в интервью РБК заговорил о необходимости демонтажа главного московского символа памяти о массовых репрессиях - Соловецкого камня на Лубянке, многие напряглись. Чиновник был откровенен и сообщил, что акции у камня мешают власти, потому что являются, по его мнению, политическими и направлены против сотрудников бывшего КГБ, который сейчас называется ФСБ и сидит в тех же зданиях. «Они говорят: Мы здесь, мы все помним, а вы такие же», - встал Фадеев на защиту российских рыцарей плаща и кинжала, которых и правда, причем заслуженно, обвиняют в убийствах оппозиционеров.

Однако на эту тему у Путина, к счастью для Соловецкого камня, поговорить времени не нашлось. Даже если кто-то и хотел втиснуть ее в формат разговора российского правителя с теми, кого по инерции продолжают называть правозащитникиками. При том, что членами Совета давно стали люди типа Александра Ионова или недавно туда назначенного бывшего сотрудника Евгения Пригожина, а ныне кремлевского пропагандиста Александра Малькевича, вся связь которого с правами человека, похоже, сводится к защите прав покойного «лейтенанта Шмидта».

Даже изначально запланированный разговор про бездомных, мигрантов и ветеранов развязанной Путиным преступной войны против Украины получился какой-то скомканный. Российский правитель явно скучал, хотя иногда и включался в разговор с рассуждениями, например, о том, что он и не подозревал, что российским школьникам больше не ставят оценки за поведение.

Путин ждал возможности поговорить о том, что на самом деле волнует его последние дни. И с правами человека это связано разве что через возможность нарушить базовое право - право на жизнь. Потому что речь шла про применение в войне против Украины новой «Орешник», о которой Путин, похоже, может говорить бесконечно.

Ядерная «отмазка»

Впрочем, в этот раз выступление Путина не было пустой похвальбой. Оно явно имело четкую цель - объяснить, почему в войне против Украины он не рискнул, несмотря на все давление так называемых турбо-патриотов, применить ядерное оружие. Ведь проведенные им самим так называемые «красные линии» Запад и Украина многократно перешагнули: вначале бомбежки Крыма, дроны над Москвой, а затем и вторжение ВСУ на международно признанную территорию России - в Курскую область.

И вот внезапно (с учетом того, что сказано это было на заседании Совета по правам человека) Путин озвучил придуманное Кремлем оправдание. По его словам, с появлением «Орешника» необходимость в применении ядерного оружия значительно снижается. Якобы потому, что новые системы вооружений обладают достаточной мощью, чтобы заменить ядерный потенциал в решении оборонительных задач России. Даром что ее реальные задачи сейчас в Украине наступательные. И для них, очевидно, по мнению Путина, ракета годится.

Иначе как дешевой «отмазкой» заявление о том, что «Орешник» теперь заменит ядерный потенциал России, не назовешь. Но таков, видимо, сигнал, который Путин хотел дать Западу и своим подчиненным. Паритет, мол, с Западом восстановлен. Можно, видимо, и к переговорам переходить. Сигнал этот явно неслучайно совпал с обсуждением возможных форматов и параметров переговоров России с Украиной, а также последовал за парижской встречей украинского президента Владимира Зеленского с избранным президентом США Дональдом Трампом.

Права хозяина «Орешника»

Почти наверняка речь идет о случайном совпадении, и Путин просто выбрал первое ближайшее по срокам к парижскому неформальному саммиту публичное мероприятие, в котором он реально участвует (а не которое показывают россиянам в записи). Однако совпадение получилось очень показательное.

Во-первых, как в старом анекдоте, понятно, что такой Совет (и ракета «Орешник») защищают права только одного человека - самого Владимира Путина на власть в России. Ну, а во-вторых, очень наглядно представлено, что теперь в России попадает под определение прав человека. Это широкий спектр тем: от притеснения мигрантов и преследования бездомных, до проблем инвалидов войны и ракет с ядерными боеголовками. С правом на жизнь, не говоря уже про свободу слова или совести, явно сложнее.

Иван Преображенский, «Немецкая волна»

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