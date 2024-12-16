Шведские инженеры создали большой электросамолет 1 16.12.2024, 14:50

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Он может пролететь 200 км на одной получасовой зарядке.

Шведский стартап Heart Aerospace готовится поднять в воздух прототип самого большого электрического самолета. Испытания 30-местного авиалайнера стартуют в начале 2025 года.

В 2019 году стартап начал разработку небольшого регионального электросамолета. Разработчики планировали создать самолет на 19 пассажиров с четырьмя электрическими моторами, пишет «Европульс».

Позже проект изменился: компания решила сделать самолет на 30 мест под названием ES-30. Из четырех двигателей электрическими оставили только два, а два других сделали обычными, чтобы запускать их в дальних полетах.

Самолет ES-30 с тридцатью пассажирами сможет лететь 200 километров на электричестве. Чтобы это сделать, ему нужно будет зарядиться в течение 30 минут. Если использовать гибридный режим, дальность полета увеличится до 400 километров. Если уменьшить количество пассажиров до 25, самолет сможет пролететь до 800 километров. ES-30 сможет взлетать с коротких взлетно-посадочных полос длиной до 1100 метров и будет работать тише обычных самолетов.

Прототип, который готовятся тестировать в следующем году, получил название Heart X1. Он летает исключительно на электричестве. Позже Heart Aerospace собирается создать второй прототип самолета, который будет работать на двух разных типах двигателей. Испытания этого самолета проведут в 2026 году.

Готовый самолет собираются запустить в коммерческое использование к 2029 году.

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