Рейнджеры ССО провели успешную операцию в Курской области 16.12.2024, 15:16

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Ликвидирован взвод россиян.

Рейнджеры 4 полка и 8 полка Сил спецопераций Вооруженных сил Украины уничтожили взвод россиян на их территории.

Как отметили в пресс-службе ССО, взвод вражеской пехоты на трех БТР-82 попытался взять штурмом наши позиции в Курской области.

«Все враги были уничтожены вместе с техникой», - говорится в сообщении.

Операторы заранее заминировали территорию и при поддержке слаженных прямых действий, FPV-дронов и сбросов с Mavicʼов успешно уничтожили противника. Несколько оккупантов военнослужащие ССО заставили сдаться в плен, рассказали в ССО.

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