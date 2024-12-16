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«Цены ломят нереальные!»

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  • 16.12.2024, 15:25
  • 1,654
«Цены ломят нереальные!»

Жители Бреста в шоке от цен на новогодние елки.

По официальной информации, елочные базары в Бресте должны начать свою работу завтра, 17 декабря. Однако в TikTok уже появился ролик с точкой продажи новогодних елок на Гоголя. Продавец рассказал, что его елки, выращенные в питомнике, стоят от 30 до 150 BYN в зависимости от высоты вечнозеленой красавицы.

В комментариях под видео некоторые пользователи были шокированы такими расценками и писали, что «частники ломят нереальные цены!», а в том же лесничестве Пинского района «ель от двух до трех метров стоит 12 BYN».

Для сравнения, в столице на первом елочном базаре, который открылся в эту субботу, можно было купить елку по цене от 20 до 36,20 BYN.

Один из комментаторов написал, что «лучше в лесхоз съездить».

По сравнению с ценами, которые «заломил» частник на елочном базаре на Гоголя, в Брестском лесхозе расценки более приятные. Например, новогоднее дерево до метра обойдется покупателю всего в 9,50 BYN, от одного до двух метров — 12 BYN, от двух до трех — 14 BYN.

Новогодние букеты будут стоить по 5 BYN.

Также Брестский лесхоз планирует продавать ель в кадке: до метра за 34 BYN, от одного до двух — 45 BYN.

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