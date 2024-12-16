закрыть
16 декабря 2024, понедельник, 16:10
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

The Hill: Демократы меняют свое отношение к Трампу

2
  • 16.12.2024, 15:32
  • 3,166
The Hill: Демократы меняют свое отношение к Трампу

Демократы постепенно анализируют свое недавнее поражение среди американских избирателей.

Демократы не планируют всестороннего сопротивления новоизбранному президенту США Дональду Трампу. По крайней мере, не в стиле 2016 года, когда законодатели, активисты, волонтеры и миллионы разгневанных избирателей объединили усилия в рамках всей партии, чтобы ограничить его влияние в Вашингтоне, сообщает The Hill (перевод — zn.ua).

- Перед январем 2025 года отсутствие единого сопротивления со стороны демократов ко второму сроку президента свидетельствует о том, что партия только начинает анализировать свои ошибки, пытаясь понять, что пошло не так, прежде чем объединиться для критики республиканцев, — говорится в газете.

Хотя некоторые по-прежнему считают переизбрание Трампа существующей угрозой для страны, эти голоса стали менее громкими. Риторика демократов о «сохранении нашей демократии», которая раньше была эффективной и основывалась на страхе, не сработала на этот раз, и многие из партии ищут новые подходы после потери значительной части своей власти.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Москва присела от шока
Москва присела от шока Герман Обухов
Одна Чемоданиха чего стоит!
Одна Чемоданиха чего стоит! Ирина Халип
Лукашенко пошел дорогой Асада
Лукашенко пошел дорогой Асада Виталий Портников
Тюремные замки отставного диктатора
Тюремные замки отставного диктатора Владимир Халип