The Hill: Демократы меняют свое отношение к Трампу

The Hill: Демократы меняют свое отношение к Трампу2
- 16.12.2024, 15:32
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Демократы постепенно анализируют свое недавнее поражение среди американских избирателей.
Демократы не планируют всестороннего сопротивления новоизбранному президенту США Дональду Трампу. По крайней мере, не в стиле 2016 года, когда законодатели, активисты, волонтеры и миллионы разгневанных избирателей объединили усилия в рамках всей партии, чтобы ограничить его влияние в Вашингтоне, сообщает The Hill (перевод — zn.ua).
- Перед январем 2025 года отсутствие единого сопротивления со стороны демократов ко второму сроку президента свидетельствует о том, что партия только начинает анализировать свои ошибки, пытаясь понять, что пошло не так, прежде чем объединиться для критики республиканцев, — говорится в газете.
Хотя некоторые по-прежнему считают переизбрание Трампа существующей угрозой для страны, эти голоса стали менее громкими. Риторика демократов о «сохранении нашей демократии», которая раньше была эффективной и основывалась на страхе, не сработала на этот раз, и многие из партии ищут новые подходы после потери значительной части своей власти.