Андрей Санников: Лукашенко очень напуган 1 16.12.2024, 15:36

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Андрей Санников

В Беларусь нужно вводить миротоворцев.

Лидер гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрей Санников в эфире «Радыё Свабода» рассказал об уроках сирийской революции, будущем нашей страны в НАТО и почему в Беларусь нужно вводить миротворцев. Приводим выдержки из разговора.

Чего на самом деле боится Лукашенко, заявляя на заседании Совета безопасности про «деструктивную риторику» европейских стран в отношении Беларуси? Оппозиционный политик считает, что причина страхов диктатора — падение режима Асада:

— Какой же это «совет безопасности» Беларуси? Это «совет безопасности Лукашенко». После того, как свергнули сирийского диктатора Асада, он боится за себя, свою безопасность, хочет сохранить и диктатуру, и себя как правителя.

Лукашенко очень напуган, поэтому звучат все эти заявления, на которые только мы обращаем внимание, больше никто.

Мир шокирован кадрами из тюрем режима Асада, где расправлялись с инакомыслящими. Андрей Санников сравнил лукашенковские застенки с восточными зинданами:

— Знаете, мы видели ужасы, которые происходят в белорусских тюрьмах, и продолжаем их наблюдать. Поэтому мы, «Европейская Беларусь», всегда подчеркиваем, что нужно требовать освобождения всех политзаключенных без каких-то переговоров. Для этого должно быть как можно более сильное давление на диктатуру.

Невозможно вести торговлю по каким-то отдельным группам или личностям. Освобождать нужно всех политзаключенных. У Запада есть такие возможности, много опыта. Если это задействовать, то, думаю, может быть положительный результат.

Лукашенковские тюрьмы напоминают зинданы — самые мрачные восточные тюрьмы, которые, как мы знаем, отличаются от тюрем Европы очень жестоким отношением к оппонентам.

Лидер «Европейской Беларуси» считает, что в событиях сирийской революции есть несколько важных для нашей страны аспектов:

— Самое интересно, что я заметил во всей этой сирийский ситуации, что может быть интересным и для белорусов: восстание начали буквально уголовники. Они признаны даже Москвой (не говоря о США) международными террористами. Эта группировка начала восстание против диктатора Асада и свергла его при поддержке народа.

Что значит это для нашей ситуации? Те, кто участвовал в грязных делах Лукашенко, могут заслужить индульгенцию от народа, если помогут убрать диктатора.

Было интересно, как это все разворачивалось. Как народ сразу поддержал, только услышав заявления о том, что не будет давления ни на религиозные конфессии, ни на женщин. Это нужно было народу, хорошо им воспринялось, поэтому была такая большая поддержка повстанцев.

Да, это настоящая революция, которая свергла подлый режим. Ужасы, которые мы видим в тюрьмах шокируют, но, подчеркну еще раз, это происходит в тюрьмах всех диктаторов.

Андрей Санников высказал мнение, что в переходный период в Беларусь нужно ввести миротворческий контингент. Это поможет стабилизировать ситуацию в стране:

— Если преступники у власти сейчас поднимут восстание, то, думаю, что их поддержат белорусы. Там есть опытные люди, которые знают, что делать с оружием, те, кто хорошо знают планы Лукашенко, его резиденцию и так далее. Повторюсь, они могут заслужить прощение белорусского народа за свою «деятельность». У них есть шанс.

Если же будет какая-то опасность со стороны, например, России, то нужно думать про миротворческие силы. Мир изменился, а подходы к конфликтным ситуациям — нет.

Богатые страны Запада не стремятся принимать превентивные меры. Пример — та же Сирия. Сколько Барак Обама «красных линий» рисовал и ничего не делал? На его совести — более полумиллиона сирийцев, которые погибли в войне, начавшейся в 2011-м году. Рисовал он «красные линии» и после атаки с использованием химического оружия в Сирии. Если бы тогда остановили Асада, то, возможно, Россия не начала бы агрессию против Украины.

Западному миру, которые строится на демократических принципах, нужно начинать отстаивать эти принципы не только в своих странах, но и за их границами. Такие диктаторы, как Путин и Асад, очень хорошо поддерживают друг друга, в том числе —оружием. Против этого должны быть приняты меры. Я говорю про миротворческие силы.

Оппозиционный политик рассказал, под эгидой какой организации в Беларусь могут быть введены миротворцы:

— НАТО, ЕС, затем ООН. Но ООН уже дискредитировала себя в делах безопасности. Это все парализованные механизмы,. После того, как Россия отменила все договоренности в сфере безопасности, в том числе — ядерной, НАТО должно взять инициативу, как это и было в Приштине (Косово), когда они предотвратили убийство православных сербов в этом мусульманском регионе.

ЕС, который сейчас все больше и больше задумывается про свои силы (хоть это тянется уже немало лет), также может повлиять на это. Но не нужно ожидать рассмотрений на широких форумах, таких как Генеральная Ассамблея ООН, а нужно выработать меры по принятию превентивных шагов.

Недавно фонд гражданской кампании «Европейская Беларусь» издал книгу «Беларусь в НАТО». Андрей Санников рассказал, почему наша страна должна войти в Альянс:

—У независимой Беларуси нет другого пути и способа обеспечить свою независимость и безопасность, кроме как в НАТО. Забудьте все размышления о том, что «мы можем быть нейтральными». Одну из статей в книге написал глава финского исследовательского центра. Финляндия, которая дружила с Россией, был договор о дружбе с РФ, сразу же вступила в НАТО, как и Швеция. Если мы посмотрим на опыт этих стран, то нейтральность, которая обеспечивается договором с потенциальным агрессором, очень дорого стоит. Для Беларуси будет просто невозможно тратить столько денег на то, что можно обеспечить другим путем, а именно — членством в НАТО.

Поэтому разговоры о нейтральностии Балто-Черноморском союзе — в прошлом. Раньше можно было теоретизировать, но теперь, когда мы восстановим нашу независимость, нужно будет разговаривать с НАТО. Скажу, что у нас шансы намного лучшие, чем у Украины.

Андрей Санников призывает белорусов уже сегодня не придавать значения тому, о чем думает Россия:

— Нам не нужно руководствоваться тем, что думает Путин. Давайте жить как белорусы и как независимое государство. Даже если у нас тяжелая ситуация с этим дурнем у власти, это не означает, что мы должны с этим смириться и заниматься глупостями, рассматривая, «что будет делать Путин, если…» Кремль и Путин будут делать гадости. А вот то, что Беларусь в НАТО обеспечит безопасность для всего региона — это факт. Именно это нужно доносить до наших партнеров. Беларусь в НАТО изменит ситуацию во всем регионе.

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