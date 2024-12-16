«Закрыл счета, но банк присылает рекламу» 16.12.2024, 15:47

Оказалось, есть «секретный» договор.

Минчанин Федор был клиентом «Альфа-Банка», потом сменил финансовое учреждение, но все равно продолжал получать сообщения от предыдущего банка. Мужчина рассказал «Онлайнеру», что попытался расторгнуть договор, но это оказалось не так просто, как заключить его. «Необходимо закрепить законодательно право клиента расторгнуть онлайн любой договор с банком», — считает он.

— Сейчас с любым банком можно заключить договор не выходя из дома, через интернет, то есть онлайн благодаря межбанковской системе идентификации. Только вот расторгнуть договор с банком так нельзя, — отмечает читатель. — Обязательно нужно прийти в банк и написать заявление. А если у вас не закрыт счет (например, балансовые счета у банка, оставшиеся после ваших вкладов), то прийти придется не один раз.

Федор говорит, что некоторое время был клиентом «Альфа-Банка», потом решил перейти в другой банк.

— Закрыл все счета, деньги снял. Но от «Альфа-Банка» приходила реклама. Позвонил узнать, почему она приходит. Оказалось, что со мной заключен договор клиентского обслуживания. Пока действует этот договор (бессрочный), «Альфа-Банк» присылает мне неотключаемую рекламу в виде СМС и периодически названивает на мобильный телефон с рекламой своих кредитов. Чтобы расторгнуть этот договор, мне обязательно нужно прийти в банк лично.

С его слов, в первый раз банк не расторгнул договор, несмотря на закрытые вклады, потому что по одному из вкладов должны были прийти невыплаченные проценты в конце месяца.

Во второй раз, как утверждает клиент, банк не расторгнул договор, поскольку в банке остался счет, который был открыт клиенту для выплаты налогов с процентов по вкладу. Этот счет может закрыть бухгалтерия в конце квартала.

Позже договор все-таки смогли расторгнуть.

Банк: «Запрос о расторжении этого договора крайне редкий»

Журналисты спросили у «Альфа-Банка», почему нет возможности расторгнуть любой договор с банком онлайн и какие нюансы могут возникнуть. Вот что пояснили в банке.

— При подключении продуктов с каждым клиентом банк заключает Договор о комплексном банковском обслуживании, он является рамочным и бессрочным. При отключении всех продуктов его наличие ни к чему не обязывает ни банк, ни клиента. В связи с этим запрос о его расторжении со стороны клиентов является крайне редким. Поэтому нет необходимости во внедрении такой дополнительной функции онлайн. При желании расторгнуть ДКБО можно в любом отделении банка.

Также в банке говорят, что если клиент не хочет получать сообщения или звонки от банка, то может обратиться к специалистам — тогда банк зафиксирует такую просьбу и не будет отправлять ему предложения.

Перед тем как расторгнуть договор, клиенту нужно закрыть те продукты, которыми он пользовался, — счет, кредит, депозиты и т. д.

— Так, если клиент хочет закрыть свой счет, банк действительно не даст этого сделать, не проинформировав о том, что имеющиеся на нем средства необходимо перевести или снять наличными. Также банк информирует клиента о сроках начисления бонусных баллов и кешбэка (при их наличии) за все совершенные им транзакции, чтобы решение клиента о закрытии счета было осознанным.

Если есть привязанная к счету карта, ее нужно заблокировать без возможности разблокировки. Счет при этом закроется спустя некоторое время, необходимое для отображения по счету всех операций по карте. Эта функция доступна онлайн, отметили в банке.

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